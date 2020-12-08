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Труд и безопасность в условиях COVID19 обсудили в первый день форума БИОТ 2020

Труд и безопасность в условиях COVID19 обсудили в первый день форума БИОТ 2020

8 декабря 2020, 19:02
Рубрика: Мероприятия
Метки: АСИЗ, БИОТ
Отрасль: Материалы для КПП 
Источник: Ассоциация Средств индивидуальной защиты

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АСИЗ,БИОТ

8 декабря стартовал форум «Безопасность и охрана труда» (БИОТ 2020) – крупнейший в России и Европе форум в области охраны и безопасности труда, включающий в себя выставку и обширную деловую программу. В этом году мероприятие проходит в онлайн-формате на платформе BIOTEXPO.ONLINE.

Деловая программа форума стартовала с пленарной сессии «Труд и безопасность в чрезвычайных условиях пандемии COVID-19», прошедшей на площадке Генерального информационного партнера мероприятия – медиахолдинга РБК. В ней приняли участие: Антон Котяков, Министр труда и социальной защиты РФ; Александр Шохин, Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП); Михаил Иванков, руководитель федеральной службы по труду и занятости; Владимир Котов, Президент Ассоциации «СИЗ»; Екатерина Михайлова, Заместитель генерального директора по связям с государственными органами ООО «Фирма «Техноавиа»; Борис Дубовик, Генеральный директор ООО «Зелинский групп»; Сергей Ширяев, Генеральный директор АО «Восток-Сервис-Спецкомплект»; Хэнк Фанхаутте, Глава Европейской федерации безопасности и Александр Арышков, Директор по корпоративным вопросам ГК «Энергоконтракт».

Первым на панельной сессии выступил Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, который отметил, что для Минтруда 2020 года стал насыщенным на нормотворчество:

«В Министерства подготовлены и прошли согласования изменения в 10 главу Трудового Кодекса, регулирующие условия охраны труда, и в ближайшее время их внесут в Государственную Думу. Кроме того, сейчас готовится 41 Правило по изменениям условий охраны труда, более того, большая часть из них уже находится на согласовании в Министерстве юстиции».

Хэнк Фанхаутте, Глава Европейской федерации безопасности, в своем выступлении подчеркнул важность плотного взаимодействия между властями и поставщиками СИЗ. Такое взаимодействие нужно, чтобы понимать, что используемые СИЗ полностью соответствуют требованиям. По его мнению, кризис с Covid19 научил понимать цепочку поставок, улучшать функциональные процессы при доставке и логистике и обозначил необходимость создания аварийных запасов средств индивидуальной защиты.

Параллельно с пленарной сессией в другом виртуальном зале проходил круглый стол на тему: «Актуальные вопросы профилактики, санитарно-гигиенических правил допуска к трудовой деятельности, медико-социальной экспертизы и реабилитации пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе в следствие COVID 19». На нем говорили о необходимости внесения изменений в медицинские осмотры, о том, как избежать временных и финансовых накладок при их проведении, какие механизмы и пути для этого существуют.

Продолжил деловую программу БИОТ 2020 круглый стол «Стандарты предприятий как инструмент управления качеством СИЗ - проблемы, решения, перспективы». В ходе него Георгий Молебнов, директор Департамента условий и охраны труда Министерства труда и социальной защиты РФ, рассказал об изменениях, связанных с охраной труда, выдачей, приобретением, хранением средств индивидуальной защиты, которые ждут отрасль в 2021 году, а также о работе в рамках регуляторной гильотины.

По словам Владимира Котова, Президента Ассоциации «СИЗ» - одного из организаторов БИОТ 2020, «регуляторная гильотина – одна из важнейших тем форума, потому что в результате нее большое количество документов (более 1000) будут отменены. На смену им придет порядка 100 и это приведет к тому, что всем крупным компаниям необходимо будет обновить свои нормативные документы. Речь идет о корпоративных стандартах, они определяют требования к средствам индивидуальной защиты: что выдавать, сколько, кому, как, когда».

На других мероприятиях, прошедших в первый день форума БИОТ 2020, обсудили охрану труда под влиянием пандемии, развитие инструментов оценки профессиональных рисков в организации и на рабочих местах, потребительские СИЗ и их рынок, инновационные технологии при изготовлении спецодежды, меры господдержки малого и среднего бизнеса, автоматизацию процесса оценки профессиональных рисков, цифровую трансформацию социально-трудовых отношений, производственную безопасность и психологию культуры безопасности.

Деловая программа БИОТ 2020 продолжится 9, 10 и 11 декабря. Всего в рамках форума запланировано более 100 различных мероприятий в трех виртуальных залах.

Параллельно с деловой программой на платформе мероприятия проходит общение представителей профессионального сообщества по наиболее актуальным темам. Для участия в форуме зарегистрировалось более 43 тысяч человек из 20 стран мира.

Зарегистрироваться на БИОТ 2020 можно по ссылке: biotexpo.online

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Источник: Ассоциация Средств индивидуальной защиты

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