Энергетики «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» обеспечили технологическое присоединение жилого комплекса «Ёлки», расположенного в Устиновском районе столицы Удмуртской Республики. В просторных квартирах трех комфортабельных и высокотехнологичных домов будут жить более 400 жителей Ижевска.

Для подключения жилого комплекса энергетики построили новую распределительную трансформаторную подстанцию (ТП). Проект был сделан с учетом перспективного развития микрорайона. Место расположения ТП выбиралось с возможностью свободного круглосуточного доступа оперативного персонала к энергообъекту. Кроме того, энергетиками в ТП был выполнен монтаж двух силовых трансформаторов общей мощностью 2,5 МВА, установлены распределительные устройства РУ-10 и 0,4 кВ и интеллектуальные приборы учета с дистанционной передачей данных в программный комплекс АСУЭ. Также энергетиками спроектированы и проложены две сдвоенные кабельные линии 10 кВ до трансформаторной подстанции общей длиной 230 метров. Трансформаторная подстанция оснащена телемеханикой, что позволит дистанционно управлять оборудованием с диспетчерского пульта «Ижевских электрических сетей».

Технологическое присоединение объектов жилья для филиала в числе приоритетных направлений. Социально значимым объектам и объектам жилищного строительства энергетики уделяют особое внимание, выполняя ежегодно большой объем технологического присоединения. От качественного и своевременного выполнения работ зависит социальная обстановка в регионе и комфорт жителей республики.

«Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» реализует комплексную программу мероприятий, направленную на сокращение сроков и упрощение процедуры технологического присоединения к электрическим сетям. Действует доступный Интернет-ресурс электросетевых услуг ПАО «Россети» портал-тп.рф, с помощью которого клиенты могут производить расчет необходимой мощности подключаемых устройств, найти точку подключения, рассчитать стоимость услуг, подать показания приборов учета и много другое.

Для получения консультаций и ответов на возникающие вопросы потребители также могут обратиться в Контакт-центр «Россети Центр и Приволжье» по телефону 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).