В Ульяновской области реконструируют лагерь "Чайка"

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8 декабря 2020, 09:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Эксперты Главгосэкспертизы России рассмотрели проектно-сметную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию детского лагеря «Чайка» в поселке Белое Озеро Ульяновской области. По итогам оценки представленных материалов выдано положительное заключение.
Детский лагерь «Чайка», основанный в 1936 году, расположен на берегу Белого Озера. Своё название озеро, возраст которого составляет около 250 тысяч лет, получило за исключительно чистую воду и белый песок на дне. Ежегодно «Чайка» принимает около 200 детей в смену из Ульяновской, Московской, Пензенской, Самарской областей, а также из Башкортостана и Татарстана. С 1952 года детский лагерь находится в ведении Дирекции социальной сферы Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО РЖД.
Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство пяти благоустроенных двухэтажных спальных корпусов, административно-бытового корпуса со складскими помещениями, медпункта и летней эстрады. В корпусах оборудуют жилые комнаты, душевые, комнаты для вожатых, холл и вестибюль. Территория лагеря будет полностью благоустроена.
Генеральная проектная организация – АО «Росжелдорпроект».
Фото: ulpressa.ru
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