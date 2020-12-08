В Ульяновской области реконструируют лагерь "Чайка"

Эксперты Главгосэкспертизы России рассмотрели проектно-сметную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию детского лагеря «Чайка» в поселке Белое Озеро Ульяновской области. По итогам оценки представленных материалов выдано положительное заключение.

Детский лагерь «Чайка», основанный в 1936 году, расположен на берегу Белого Озера. Своё название озеро, возраст которого составляет около 250 тысяч лет, получило за исключительно чистую воду и белый песок на дне. Ежегодно «Чайка» принимает около 200 детей в смену из Ульяновской, Московской, Пензенской, Самарской областей, а также из Башкортостана и Татарстана. С 1952 года детский лагерь находится в ведении Дирекции социальной сферы Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО РЖД.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство пяти благоустроенных двухэтажных спальных корпусов, административно-бытового корпуса со складскими помещениями, медпункта и летней эстрады. В корпусах оборудуют жилые комнаты, душевые, комнаты для вожатых, холл и вестибюль. Территория лагеря будет полностью благоустроена.

Генеральная проектная организация – АО «Росжелдорпроект».

Фото: ulpressa.ru