 
Модернизация

Заводы и предприятия Протвино получат надежное электроснабжение

Заводы и предприятия Протвино получат надежное электроснабжение

8 декабря 2020, 15:55
Рубрика: Модернизация
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "Мособлэнерго"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ < минуты
254

АО «Мособлэнерго» проводит в Протвино реконструкцию центрального распределительного пункта РП-40. Работы выполняются Коломенским филиалом в рамках инвестиционной программы, реализуемой компанией. На энергообъекте ведется замена изношенного оборудования РУ-10 кВ на новое. Строительно-монтажные работы планируется завершить к концу текущего года. Ввод в эксплуатацию РУ-10 кВ запланирован на 1 квартал 2021 года.

От ЦРП-40 запитаны заводы и предприятия Протвино, а также подстанции, которые обеспечивают электроэнергией несколько микрорайонов города. После ввода в эксплуатацию нового оборудования потребители будут обеспечены надежным и качественным электроснабжением.  

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: АО "Мособлэнерго"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Компания 08.12.2020
Компания "Россети Центр" консолидировала электросетевые объекты, обеспечивающие энергоснабжение 9 на...
Более 60 млн кВт*ч солнечной электроэнергии поступило в сети калмыцкого филиала 08.12.2020
Более 60 млн кВт*ч солнечной электроэнергии поступило в сети калмыцкого филиала "Россети Юг" с начал...
08.12.2020
"Россети Ленэнерго" в 1,5 раза увеличили мощность подстанции "Дятлицы" в Ломоносовском районе Ленинг...
ГУП РК 08.12.2020
ГУП РК "Крымэнерго" выполнило подключение к электрическим сетям Дворца спорта в Евпатории
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно