Заводы и предприятия Протвино получат надежное электроснабжение

АО «Мособлэнерго» проводит в Протвино реконструкцию центрального распределительного пункта РП-40. Работы выполняются Коломенским филиалом в рамках инвестиционной программы, реализуемой компанией. На энергообъекте ведется замена изношенного оборудования РУ-10 кВ на новое. Строительно-монтажные работы планируется завершить к концу текущего года. Ввод в эксплуатацию РУ-10 кВ запланирован на 1 квартал 2021 года.



От ЦРП-40 запитаны заводы и предприятия Протвино, а также подстанции, которые обеспечивают электроэнергией несколько микрорайонов города. После ввода в эксплуатацию нового оборудования потребители будут обеспечены надежным и качественным электроснабжением.