Компания "Газпром" и правительство Сахалинской области разработали совместный проект по развитию комфортной среды в регионе, согласно которому инвестиции в строительство спортивных и социальных объектов составят более 15 млрд рублей за пять лет. Об этом во вторник на совещании под руководством заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева сообщил заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев.

"У нас сформирован перечень ключевых проектов, которые значительно улучшат комфортную среду Сахалинской области. Это такие как совместный проект с компанией "Газпром". Объем инвестиций - свыше 15 млрд рублей в период с 2021 по 2025 год. Сейчас у нас по этому проекту проходит экономическое обоснование, в следующем году планируем проектирование, ну и, соответственно, с 2022 года планируем приступить к строительству", - сказал Зайцев.

В частности, компания поможет построить три спортивных объекта: Ледовую арену, универсальный спортивный центр и центр водных видов спорта. Также в проект вошло строительство жилого микрорайона с детским садом и школой.

Ранее вице-премьер правительство региона сообщил о совместной с "Газпромом" программе по полной газификации региона к 2025 году и созданию малотоннажного завода по производству сжиженного природного газа. Объем инвестиций по этому проекту составит свыше 8 млрд рублей.