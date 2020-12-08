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"Газпром" и власти Сахалина вложат 15 млрд рублей в строительство соцобъектов

Газпром и власти Сахалина вложат 15 млрд рублей в строительство соцобъектов

8 декабря 2020, 15:40
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА, САХАЛИН
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Компания "Газпром" и правительство Сахалинской области разработали совместный проект по развитию комфортной среды в регионе, согласно которому инвестиции в строительство спортивных и социальных объектов составят более 15 млрд рублей за пять лет. Об этом во вторник на совещании под руководством заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева сообщил заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев.

"У нас сформирован перечень ключевых проектов, которые значительно улучшат комфортную среду Сахалинской области. Это такие как совместный проект с компанией "Газпром". Объем инвестиций - свыше 15 млрд рублей в период с 2021 по 2025 год. Сейчас у нас по этому проекту проходит экономическое обоснование, в следующем году планируем проектирование, ну и, соответственно, с 2022 года планируем приступить к строительству", - сказал Зайцев.

В частности, компания поможет построить три спортивных объекта: Ледовую арену, универсальный спортивный центр и центр водных видов спорта. Также в проект вошло строительство жилого микрорайона с детским садом и школой.

Ранее вице-премьер правительство региона сообщил о совместной с "Газпромом" программе по полной газификации региона к 2025 году и созданию малотоннажного завода по производству сжиженного природного газа. Объем инвестиций по этому проекту составит свыше 8 млрд рублей.

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Источник: ТАСС

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