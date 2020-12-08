Наша редакция RusCable.Ru решила подробней разобраться в теме огнестойких кабельных линий. Что это вообще такое? Являются ли ОКЛ инвестицией в безопасность или это навязанный стандарт? Что происходит с рынком ОКЛ? На эти и другие вопросы нам ответил Александр Чернов, специалист по ОКЛ «СегментЭнерго» и ведущий менеджер по развитию. Он более четырёх лет трудится в компании и занимается самыми разными направлениями развития, и в том числе разработкой новых решений в ОКЛ.

Отрывок из интервью:

– Такое большое количество брендов и фирменных названий для ОКЛ – это нормально или это какая-то ужасная ситуация, которая только больше запутывает потребителей? Знаете, как с лекарствами: есть оригинальный препарат, а есть куча дженериков, и каждый врач выписывает те, которые ему «предложил» фармпредставитель. Разве это норма?

– В целом это относительно новое направление на рынке, и было бы хуже, если бы не было такого разнообразия в выборе, а была бы монополия одного-двух производителей, которые ориентировались в первую очередь на получение прибыли, а не удобство и выгоду для клиента. Сейчас же заказчик может выбрать лучший для себя вариант по стоимости и удобству прокладки. А для того чтобы заказчик не «запутывался», мы сейчас и отжигаем универсальный сертификат, где подбор любого решения будет стандартизирован.

– Есть ли перспектива какой-то «унификации» ОКЛ, чтобы не нужно было проводить испытания каждый раз с новыми производителями, новыми лотками и т.п.? То есть условно, если кабель из ОКЛ-серии и лоток из ОКЛ-серии, то все легитимно. Или это фантазии? Ведь миллионы и миллионы рублей “прожигаются” за получение бумажки. А кто-то, как мы знаем, даже и не прожигает совсем. Нужны ли эти испытания или можно как-то «синтетическими» методами определить, что с системой все ок? Может быть, есть какое-нибудь специальное ПО для расчетов или моделирования пожаров?

– В принципе, это реально, так как по сути ОКЛ состоит из четырех элементов: огнестойкого кабеля, кабеленесущих систем, металлического крепежа и поверхности крепления. Соответственно, остается разработать нормы времени работоспособности для их комбинаций, в зависимости от материалов, веса каждого элемента и сборки в целом – производителям будут присвоены определенные классы для каждого вида продукции, и можно будет быстро вводить в эксплуатацию новые решения. Сейчас тратятся действительно большие суммы на испытания, плюс весь этот процесс сильно растягивается по времени, так как печь (комната 3 на 3 метра), в которой происходит отжиг, должна остыть, демонтироваться и монтироваться заново для каждой испытываемой сборки.