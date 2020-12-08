Маркировка лавсановой лентой на ООО «НПК «Энергия» Мини-компьютер Raspberry PI Integrity, который используется для генерации кодов

Контрафакт – одна из острых проблем на сегодняшнем рынке кабельной продукции. По оценкам Росстандарта, доля контрафакта КПП составляет 32%. В пересчете на деньги это 40 миллиардов рублей в год. Это сумма, которую недополучают честные производители кабеля. Пока одни занимаются своей репутацией и делают качественный продукт, другие просто пользуются чужим именем, что называется, зарабатывают деньги, а конечный потребитель получает совсем не то качество, которое ожидал.

Проблему контрафакта нужно решать. И на сегодняшний день от него уже можно даже защититься. В кабельной отрасли появилось новое имя – ООО «Интегрити». Компания разработала систему защиты кабеля от контрафакта и предлагает инструменты честной рыночной конкуренции. Как эта система функционирует, как она влияет на стоимость продукции и как защищаются данные пользователей – на эти и другие вопросы Елизавете Коробковой, ведущей RusCable Review и редактору ЭНЕРГОСМИ.РУ дал ответы Михаил Меркушев, технический директор OOO «Интегрити».

Отрывок из интервью:

– Какие способы защиты вы используете? Как работает ваша система? Есть ли какието дополнительные плюсы для конечного потребителя? – На сегодня у нас три способа защиты. Первый – это маркировка струйным принтером одного из внутренних элементов кабеля. К примеру, кабель четырехжильный 4х50 в броне, одну из жил мы можем замаркировать при помощи штрихкодов. Частота нанесения – 25 сантиметров. Считывается это все мобильным приложением, которое есть в AppStore и Google Play. Достаточно, чтобы была камера на телефоне, и человек сможет распознать информацию. Опять же, если мы говорим про четырехжильный кабель, заказчик может пожелать, чтобы все четыре жилы были замаркированы. Можно даже внутреннюю оболочку замаркировать, и все эти коды будут уникальными. Это-то и дает серьезную устойчивость и безопасность с точки зрения невозможности подделки в нашей системе. Система помнит последовательность каждого штрихкода. Для печати используется струйный принтер, абсолютно стандартный принтер, который часто применяется на кабельных заводах. Но сам по себе подобный принтер не сможет нашу технологию реализовать, если его не подключить к миникомпьютеру, который самостоятельно генерирует коды (Raspberry). – Как вы защищаете саму вашу маркировку от контрафакта? Насколько реально, что кто-то начнет подделывать и это? Надежно ли защищены данные? – Во-первых, у нас 18 серверов, которые распределены по всей России. База данных дает отклик не на код, а на сумму элементов из двух кодов: чтобы получить информацию, нужно два кода отсканировать, если мы говорим про DataMatrix-коды, потому что они 32-значные. Если мы говорим про штрихкод, то нужно отсканировать подряд два кода с одной стороны и подряд два кода с другой стороны, система просуммирует их. Мы понимаем, что безопасность должна быть на высоком уровне, поэтому любой производитель вправе запросить аудит того, как построена наша программа и как работает база данных. Во-вторых, весь трафик шифруется, и даже если его перехватят злоумышленники, они не смогут использовать данные. В-третьих, автоматический сканер непрерывно ищет в системе ошибки конфигурации и различные потенциально опасные места. Более того, когда какой-либо процесс в сервере отклоняется от привычного сценария, это сразу замечает встроенная система мониторинга.

Читайте полную версию интервью Михаил Меркушев / Integrity. Технологии против фальсификата