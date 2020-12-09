До конца текущего года филиал АО «НЭСК-электросети» «Приморско-Ахтарскэлектросеть» введет трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ на пересечении городских улиц Свободная и Коммунаров для энергоснабжения нового детского сада. Энергообъект построен в рамках инвестиционной программы энергокомпании.

Завершено также строительство воздушной лини 10 кВ для повышения надежности электроснабжения очистных сооружений и станции водоочистки МУП «Водоканал» г. Приморско-Ахтарска. Протяженность линии составляет 4,6 км, она выполнена с использованием современного, безопасного в эксплуатации и устойчивого к внешним воздействиям самонесущего изолированного провода.

В ближайших планах филиала – строительство двух трансформаторных подстанций и воздушной линии 10/0,4 кВ на земельном участке, выделенном для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям в районе Центральной районной больницы Приморско-Ахтарского района. Тем самым будет обеспечена техническая возможность для подключения новых потребителей, повышена надежности электросетевого комплекса города в целом.

В текущем году специалисты филиала «Приморско-Ахтарскэлектросеть» выполнили ремонт более 297 км воздушных и более 11 км кабельных линий электропередачи 6-10/0,4 кВ. Проведен капитальный и текущий ремонт оборудования в 84 трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах. 36 км трасс воздушных линий электропередачи очищено древесно-кустарниковой растительности. Выполнение ремонтной программы филиала обеспечит стабильность и высокое качество электроснабжения бытовых потребителей и важных социальных объектов города Приморско-Ахтарска.