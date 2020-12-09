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АО "НЭСК-электросети" до конца года введет новые энергообъекты для электроснабжения социально значимых потребителей г. Приморско-Ахтарска

АО НЭСК-электросети до конца года введет новые энергообъекты для электроснабжения социально значимых потребителей г. Приморско-Ахтарска

9 декабря 2020, 15:45
Рубрика: Модернизация
Метки: НЭСК-ЭЛЕКТРОСЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "НЭСК-электросети"

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НЭСК-электросети

До конца текущего года филиал АО «НЭСК-электросети» «Приморско-Ахтарскэлектросеть» введет трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ на пересечении городских улиц Свободная и Коммунаров для энергоснабжения нового детского сада. Энергообъект построен в рамках инвестиционной программы энергокомпании.

Завершено также строительство воздушной лини 10 кВ для повышения надежности электроснабжения очистных сооружений и станции водоочистки МУП «Водоканал» г. Приморско-Ахтарска. Протяженность линии составляет 4,6 км, она выполнена с использованием современного, безопасного в эксплуатации и устойчивого к внешним воздействиям самонесущего изолированного провода.

В ближайших планах филиала – строительство двух трансформаторных подстанций и воздушной линии 10/0,4 кВ на земельном участке, выделенном для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям в районе Центральной районной больницы Приморско-Ахтарского района. Тем самым будет обеспечена техническая возможность для подключения новых потребителей, повышена надежности электросетевого комплекса города в целом.

В текущем году специалисты филиала «Приморско-Ахтарскэлектросеть» выполнили ремонт более 297 км воздушных и более 11 км кабельных линий электропередачи 6-10/0,4 кВ. Проведен капитальный и текущий ремонт оборудования в 84 трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах. 36 км трасс воздушных линий электропередачи очищено древесно-кустарниковой растительности. Выполнение ремонтной программы филиала обеспечит стабильность и высокое качество электроснабжения бытовых потребителей и важных социальных объектов города Приморско-Ахтарска.

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Источник: АО "НЭСК-электросети"

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