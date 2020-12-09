В соответствии с требованиями Директивы Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2009/28/EC от 23.04.2009 о стимулировании использования энергии из возобновляемых источников энергии латвийский системный оператор AST с 1 декабря 2020 г. присоединился к Европейской системе сертификации энергии (European Energy Certificate System). По запросу производителей электроэнергии AST будет гарантировать происхождение электроэнергии (Guarantees of Origin) путем выпуска т.н. «зеленых» сертификатов, подтверждающих, что электроэнергия произведена объектами ВИЭ-генерации или эффективной когенерации (efficient cogeneration).

Применение европейской системы сертификации, которое будет осуществляться независимыми экспертами (регуляторами), позволит латвийским генерирующим компаниям получить подтверждение происхождения электроэнергии в виде «зеленого» сертификата, выдаваемого за каждый МВт*ч «чистой» электроэнергии, что обеспечит возможность продажи «чистой» электроэнергии в Латвии или на европейском энергорынке. AST будет производить оценку выработанной электроэнергии и выдавать «зеленые» сертификаты, которые будут выпускаться не в бумажной форме, а в виде записи в электронной базе данных.

Продажа «зеленых» сертификатов будет осуществляться, как правило, независимо от торговли электроэнергией. Производитель «чистой» электроэнергии сможет либо продать свои «зеленые» сертификаты другим участникам рынка, либо удалить их электронной базы, подтвердив ими происхождение электроэнергии, продаваемой конечному потребителю. До текущего момента в Латвии действовала национальная система гарантий происхождения электроэнергии, которая ограничивала возможность продажи латвийских «зеленых» сертификатов за пределами страны.

По словам члена Правления AST Гатиса Юнгханса, интеграция Латвии в единую европейскую систему сертификации является важным событием для тех поставщиков и потребителей электроэнергии, которым необходимо получить сертификацию производимой ими «чистой» электроэнергии в соответствии с международными стандартами, что позволит латвийским производителям «чистой» электроэнергии безопасно и эффективно выйти на европейский рынок в целях торговли «зелеными» сертификатами и получения дополнительной прибыли. Внедрение латвийских «зеленых» сертификатов на европейском рынке становится возможным благодаря членству AST в европейской Ассоциации эмиссионных органов (Association of Issuing Bodies, AIB), которая ведет централизованный электронный реестр выданных сертификатов, что укрепляет внедрение Европейской системы сертификации энергии (European Energy Certificate System) и оптимизирует трансграничную торговлю «зелеными» сертификатами по всей Европе.

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