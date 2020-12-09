⁠«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги ⁠ конкурса выпускных студенческих квалификационных работ по тематикам цифровой трансформации электросетевого комплекса. В нем приняли участие представители вузов 16 регионов страны. Победителем стал Владимир Сорокин, студент Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева, представивший на конкурс работу «Разработка интеллектуальных устройств и алгоритмов релейной защиты в энергорайонах с источниками распределенной генерации». Второе место – у Филиппа Куликова из Ивановского государственного энергетического университета, автора работы «Разработка метода определения места повреждения на воздушных линиях с применением векторных измерений». Никита Смирнов из Ярославского государственного технического университета с работой «Разработка цифровой модели потребителя электроэнергии с использованием технологий машинного обучения», стал третьим.

Победители и призеры конкурса награждены дипломами. Кроме того, организаторы отметили семерых финалистов – студентов вузов из Смоленской, Тверской, Воронежской, Кировской, Орловской и Тамбовской областей.

Конкурс квалификационных работ стал вторым, завершающим этапом тематического информационного курса «Цифровая трансформация в электросетевом комплексе», разработанного «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» для высших учебных заведений. На первом этапе энергокомпании организовали и провели в 20 вузах регионов своей деятельности 180 лекций по девяти «цифровым» тематикам. Их слушателями стали более 1500 студентов и преподавателей. С учетом высокого интереса, проявленного к курсу, энергетики планируют сделать его регулярным.

«Процесс цифровой трансформации, стремительно развернувшийся в отечественном электросетевом комплексе, делает крайне актуальными вопросы форсированной подготовки специалистов, обладающих соответствующими навыками и компетенциями, готовых к работе в быстро меняющихся условиях и системах координат. Мы подходим к ним системно, реализуя комплекс целевых мероприятий. Конкурс выпускных квалификационных работ занимает в их ряду важную роль. Он помогает студентам погрузиться в тему цифровизации, проникнуться ею. В результате отрасль получает молодые талантливые кадры, адаптированные и абсолютно подготовленные для решения задач построения новой, высокотехнологичной, эффективной энергетики будущего». – подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.