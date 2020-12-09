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Конкурс "Цифровой прорыв" закончился вручением заслуженных призов победителям

Конкурс Цифровой прорыв закончился вручением заслуженных призов победителям

9 декабря 2020, 15:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: ЦИФРОВОЙ ПРОРЫВ-2020, РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "Россети"

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В завершение гранд-финала перед командами выступили первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, глава АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, глава проекта «Цифровой прорыв» Сергей Плуготаренко. «Россети» как партнёра проекта представлял заместитель генерального директора Константин Михайлик.

Церемонии награждения предшествовала презентация шести самых интересных проектов «Цифрового прорыва» перед высокими гостями. Завершился день вручением денежных призов 45 командам-призёрам.

«Выбрать победителей на каждом из этапов было непросто. Высокая конкуренция свидетельствует, что в России много талантов для цифровой трансформации экономики. Главная задача - создать возможности для их поиска и реализации прорывных идей. «Цифровой прорыв» целенаправленно работает на ее решение», – прокомментировал итоги Константин Михайлик.

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Источник: ПАО "Россети"

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