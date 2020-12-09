На дорогу к аэропорту "Гагарин" потратят еще 22 миллиона рублей

ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» объявило аукцион, предметом которого является «капитальный ремонт автомобильной дороги «южный автодорожный подход к аэропортовому комплексу «Гагарин»». Речь идет о создании системы стационарного освещения дороги от Дубков до Расловки.

Победителю торгов предстоит подготовить территорию, проложить кабели под землей и подвесить в воздухе изолированные провода, установить 108 столбов, смонтировать счетчики и шкафы управления, произвести пуско-наладочные работы, сделать барьерное ограждение дороги и так далее.

Работы будут вестись с момента подписания контракта и до 26 февраля 2021 года. аукцион состоится 18 декабря. Таким образом, на создание системы освещения останется чуть больше двух месяцев.

Подрядчику готовы заплатить 22 миллиона рублей. Источник финансирования — бюджет Саратовской области.

Напомним, первый участок южного подхода к «Гагарину» чинили в 2018 году, а второй, почти за 250 миллионов, — в 2019 году. Дорогу торжественно открыли в августе прошлого года.