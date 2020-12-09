Энергосберегающие светильники на 16 чугунных опорах, установленных на площади РНБ, а также с четной стороны Бассейной улицы, сделают светлее и комфортнее одно из знаковых мест Московского района. Новые элементы освещения отлично выдерживают неблагоприятные условия уличной эксплуатации и гармонично вписываются в архитектурный ансамбль территории.

На объекте электроснабжения выполнен монтаж 21 светодиодного светильника. Для передачи электроэнергии проложена кабельная линия протяжённостью 800 м, благодаря чему сохраняется эстетичность инженерных коммуникаций, а осветительная система стала неотъемлемой частью окружающей обстановки.

Функции заказчика по осуществлению строительно-монтажных работ выполнило подведомственное Комитету по энергетике и инженерному обеспечению СПб ГКУ «Управление заказчика». Подключение вновь построенного освещения реализовано силами СПб ГБУ «Ленсвет».