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На площади у здания Российской национальной библиотеки на Московском проспекте подключено наружное освещение

На площади у здания Российской национальной библиотеки на Московском проспекте подключено наружное освещение

9 декабря 2020, 17:00
Рубрика: Модернизация
Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ЛЕНСВЕТ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: СПб ГБУ "Ленсвет"

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УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ЛЕНСВЕТ

Энергосберегающие светильники на 16 чугунных опорах, установленных на площади РНБ, а также с четной стороны Бассейной улицы, сделают светлее и комфортнее одно из знаковых мест Московского района. Новые элементы освещения отлично выдерживают неблагоприятные условия уличной эксплуатации и гармонично вписываются в архитектурный ансамбль территории.

На объекте электроснабжения выполнен монтаж 21 светодиодного светильника. Для передачи электроэнергии проложена кабельная линия протяжённостью 800 м, благодаря чему сохраняется эстетичность инженерных коммуникаций, а осветительная система стала неотъемлемой частью окружающей обстановки.

Функции заказчика по осуществлению строительно-монтажных работ выполнило подведомственное Комитету по энергетике и инженерному обеспечению СПб ГКУ «Управление заказчика». Подключение вновь построенного освещения реализовано силами СПб ГБУ «Ленсвет».

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Источник: СПб ГБУ "Ленсвет"

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