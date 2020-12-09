RusCable Insider #201
ЗЭТО делает мир ярче, технологии Integrity против фальсификата и философия ОКЛ
9 декабря 2020, 15:30
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика
Николай Шульгинов и генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский в рамках рабочей встречи обсудили актуальные вопросы функционирования и развития электросетевого комплекса, находящегося под управлением компании.
В ходе встречи Павел Ливинский доложил о прохождении осенне-зимнего периода, а также о текущей и планируемой работе по повышению надёжности энергоснабжения потребителей.
«Бесперебойное и надёжное энергоснабжение населения, объектов социальной сферы и предприятий, безусловно, является приоритетом работы энергетических компаний. Особое внимание этой работе необходимо будет уделять в период нерабочих дней 1-10 января», – отметил Николай Шульгинов.
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