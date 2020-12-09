Николай Шульгинов и генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский в рамках рабочей встречи обсудили актуальные вопросы функционирования и развития электросетевого комплекса, находящегося под управлением компании.

В ходе встречи Павел Ливинский доложил о прохождении осенне-зимнего периода, а также о текущей и планируемой работе по повышению надёжности энергоснабжения потребителей.