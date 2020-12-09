9 декабря 2020 года открывается регистрация на онлайн участие в Международном форуме «Электрические сети», организованном ПАО «Россети». Подать заявку можно здесь: https://online.expoelectroseti.ru/#/login

За неделю до Форума на указанный при регистрации электронный адрес будет направлена информация об авторизации в личном кабинете и доступе ко всем возможностям коммуникационной платформы.

Напоминаем, МФЭС пройдет 23-25 декабря в Москве в сокращенном формате. Число очных мероприятий минимизировано для обеспечения безопасности в условиях пандемии COVID-19. Онлайн участие в Форуме бесплатное. Подключиться к конференции можно из любой точки мира с использованием любого мобильного устройства.

В рамках деловой программы состоится 25 мероприятий: пленарные заседания, круглые столы, выступления в формате разговора с залом, презентации инновационных проектов. Основная тематика Форума - стратегия развития электроэнергетики России в контексте ограничений из-за пандемии COVID-19.

Не пропустите главное отраслевое событие года. Ждем вас на Международном форуме «Электрические сети»!

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Международный форум «Электрические сети»

Организатор: ПАО «Россети» телеграм: @rosseti_official

Официальный оператор: Коммуникационное агентство Grata Adv

Международный форум «Электрические сети» (МФЭС) - масштабное отраслевое событие в электроэнергетике, направленное на обсуждение и решение приоритетных задач цифровой трансформации электросетевого комплекса, организованное компанией «Россети».

Предпосылки к проведению форума заложены в Указе Президента Российской Федерации Владимира Путина №204 от 7 мая 2018 г «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года». В документе поставлена задача преобразования приоритетных отраслей экономики, включая энергетическую инфраструктуру, посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений

В 2019 году деловые мероприятия МФЭС удостоили своим вниманием 386 экспертов отрасли, 17500 участников, 165 представителей СМИ. В выставочной части приняли участие 405 экспонентов из 31 страны мира — производители высокотехнологичного оборудования, отечественные и иностранные разработчики, инновационные компании и стартапы. Кроме того, организован ряд Startup-сессий, где был представлен 51 перспективный российский стартап, каждый из которых может стать прототипом или описанием новой идеи продукта для реализации на предприятиях компании «Россети».