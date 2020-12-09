Большой дайджест Ассоциации "Электрокабель" #6
Самое важное в отрасли, аналитика и работа АЭК с мая по ноябрь 2020 года
9 декабря 2020, 09:55
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС, ОДУ СИБИРИ
Отрасль: Электроэнергетика
По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» (ОДУ Сибири), потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Сибири в ноябре 2020 года составило 18 446,4 млн кВт•ч, что на 4,0 % меньше аналогичного показателя 2019 года.
В ноябре 2020 года электростанции ОЭС Сибири выработали 18 211,2 млн кВт•ч, что на 4,3 % меньше выработки за тот же месяц прошлого года.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Сибири в ноябре 2020 года несли ГЭС, выработка которых составила 10 170,1 млн кВт•ч, что на 7,1 % больше, чем в ноябре 2019 года. Выработка ТЭС и электростанций промышленных предприятий за одиннадцатый месяц 2020 года составила 8029,3 млн кВт•ч (на 15,7 % меньше, чем в ноябре 2019 года), выработка СЭС – 11,8 млн кВт•ч, (на 104,3 % больше, чем в ноябре 2019 года).
Максимум потребления мощности в ОЭС Сибири в ноябре 2020 года зафиксирован 30 ноября. Его значение составило 28 605 МВт, что меньше максимума потребления мощности в ноябре 2019 года на 1035 МВт (3,5 %).
Температурный фактор стал основной причиной снижения потребления электроэнергии в ноябре 2020 года относительно ноября 2019 года. Среднемесячная температура воздуха в ноябре 2020 года по ОЭС Сибири составила -5,6 °C, что на 4,9 °C выше ее значения в том же месяце 2019 года.
Рост выработки ГЭС в ноябре 2020 года по сравнению с аналогичным показателем 2019 года обусловлен увеличением пропуска воды через гидроагрегаты станций в основном за счет ГЭС Енисейского каскада.
Данные за ноябрь 2020 года
|
Энергосистема
|
Выработка,
млн кВт•ч
|
Относительно
ноября
2019 года, %
|
Потребление,
млн кВт•ч
|
Относительно
ноября
2019 года, %
|
Забайкальского края
|
592,6
|
-11,6
|
723,5
|
-3,2
|
Республики Бурятия
|
402,3
|
-1,1
|
498,4
|
-3,1
|
Иркутской области
|
5517,8
|
3,5
|
4971,2
|
-2,5
|
Красноярского края
|
5148,0
|
-5,9
|
4104,6
|
-3,7
|
Республики Хакасия
|
2320,3
|
5,6
|
1397,4
|
-1,6
|
Кемеровской области
|
1696,2
|
-16,3
|
2694,6
|
-4,1
|
Томской области
|
335,0
|
-3,0
|
649,2
|
-16,9
|
Новосибирской области
|
1119,1
|
-18,9
|
1511,2
|
-5,3
|
Республики Алтай
|
543,9
|
-7,3
|
947,0
|
-3,2
|
Омской области
|
536,2
|
-11,8
|
949,4
|
-5,2
С начала 2020 года потребление электроэнергии в ОЭС Сибири составило 188 745,5 млн кВт•ч, что на 1,2 % меньше показателя января – ноября 2019 года. Без учета влияния дополнительного дня високосного года потребление электроэнергии по ОЭС Сибири уменьшилось на 1,5 %.
Выработка электроэнергии в ОЭС Сибири за одиннадцать месяцев 2020 года составила 186 523,9 млн кВт•ч, что на 1,0 % меньше аналогичного показателя прошлого года. Без учета влияния дополнительного дня високосного года снижение составило 1,3 %.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Сибири в течение одиннадцати месяцев 2020 года несли ГЭС, выработка которых составила 107 305,5 млн кВт•ч, что на 8,8 % больше, чем в январе – ноябре 2019 года. Выработка ТЭС и электростанций промышленных предприятий за тот же период составила 78 949,6 млн кВт•ч (на 12,0 % меньше, чем за одиннадцать месяцев 2019 года), выработка СЭС – 268,8 млн кВт•ч, (на 226,2 % больше, чем за одиннадцать месяцев 2019 года).
Данные за одиннадцать месяцев 2020 года
|
Энергосистема
|
Выработка,
млн кВт•ч
|
Относительно
января-ноября
2019 года, %
|
Потребление,
млн кВт•ч
|
Относительно
января-ноября
2019 года, %
|
Забайкальского края
|
6547,9
|
0,0
|
7381,7
|
0,9
|
Республики Бурятия
|
4355,5
|
-8,4
|
4938,3
|
-0,8
|
Иркутской области
|
53307,5
|
2,8
|
50344,0
|
0,8
|
Красноярского края
|
52029,3
|
-3,9
|
42950,0
|
-0,9
|
Республики Хакасия
|
27985,7
|
9,9
|
15098,5
|
-0,6
|
Кемеровской области
|
18513,7
|
-7,7
|
28377,9
|
-1,6
|
Томской области
|
2547,0
|
-9,1
|
6850,0
|
-8,9
|
Новосибирской области
|
10976,7
|
-6,1
|
14216,7
|
-3,4
|
Республики Алтай и Алтайского края
|
5164,6
|
-8,4
|
9319,9
|
-2,7
|
Омской области
|
5096,1
|
-6,1
|
9268,5
|
-3,7
Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по ОЭС Сибири складываются из показателей электропотребления и выработки объектов электроэнергетики, расположенных на территории энергосистем республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, а также Алтайского, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Томской и Омской областей без учета данных по технологически изолированным энергосистемам.
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