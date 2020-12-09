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Потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме Сибири в ноябре 2020 года уменьшилось на 4,0 % относительно ноября 2019 года

Потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме Сибири в ноябре 2020 года уменьшилось на 4,0 % относительно ноября 2019 года

9 декабря 2020, 09:55
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС, ОДУ СИБИРИ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» (ОДУ Сибири), потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Сибири в ноябре 2020 года составило 18 446,4 млн кВт•ч, что на 4,0 % меньше аналогичного показателя 2019 года.

В ноябре 2020 года электростанции ОЭС Сибири выработали 18 211,2 млн кВт•ч, что на 4,3 % меньше выработки за тот же месяц прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Сибири в ноябре 2020 года несли ГЭС, выработка которых составила 10 170,1 млн кВт•ч, что на 7,1 % больше, чем в ноябре 2019 года. Выработка ТЭС и электростанций промышленных предприятий за одиннадцатый месяц 2020 года составила 8029,3 млн кВт•ч (на 15,7 % меньше, чем в ноябре 2019 года), выработка СЭС – 11,8 млн кВт•ч, (на 104,3 % больше, чем в ноябре 2019 года).

Максимум потребления мощности в ОЭС Сибири в ноябре 2020 года зафиксирован 30 ноября. Его значение составило 28 605 МВт, что меньше максимума потребления мощности в ноябре 2019 года на 1035 МВт (3,5 %).

Температурный фактор стал основной причиной снижения потребления электроэнергии в ноябре 2020 года относительно ноября 2019 года. Среднемесячная температура воздуха в ноябре 2020 года по ОЭС Сибири составила -5,6 °C, что на 4,9 °C выше ее значения в том же месяце 2019 года.

Рост выработки ГЭС в ноябре 2020 года по сравнению с аналогичным показателем 2019 года обусловлен увеличением пропуска воды через гидроагрегаты станций в основном за счет ГЭС Енисейского каскада.

Данные за ноябрь 2020 года

Энергосистема

Выработка,

млн кВт•ч

Относительно

ноября

2019 года, %

Потребление,

млн кВт•ч

Относительно

ноября

2019 года, %

Забайкальского края

592,6

-11,6

723,5

-3,2

Республики Бурятия

402,3

-1,1

498,4

-3,1

Иркутской области

5517,8

3,5

4971,2

-2,5

Красноярского края
и Республики Тыва

5148,0

-5,9

4104,6

-3,7

Республики Хакасия

2320,3

5,6

1397,4

-1,6

Кемеровской области

1696,2

-16,3

2694,6

-4,1

Томской области

335,0

-3,0

649,2

-16,9

Новосибирской области

1119,1

-18,9

1511,2

-5,3

Республики Алтай
и Алтайского края

543,9

-7,3

947,0

-3,2

Омской области

536,2

-11,8

949,4

-5,2

С начала 2020 года потребление электроэнергии в ОЭС Сибири составило 188 745,5 млн кВт•ч, что на 1,2 % меньше показателя января – ноября 2019 года. Без учета влияния дополнительного дня високосного года потребление электроэнергии по ОЭС Сибири уменьшилось на 1,5 %.

Выработка электроэнергии в ОЭС Сибири за одиннадцать месяцев 2020 года составила 186 523,9 млн кВт•ч, что на 1,0 % меньше аналогичного показателя прошлого года. Без учета влияния дополнительного дня високосного года снижение составило 1,3 %.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Сибири в течение одиннадцати месяцев 2020 года несли ГЭС, выработка которых составила 107 305,5 млн кВт•ч, что на 8,8 % больше, чем в январе – ноябре 2019 года. Выработка ТЭС и электростанций промышленных предприятий за тот же период составила 78 949,6 млн кВт•ч (на 12,0 % меньше, чем за одиннадцать месяцев 2019 года), выработка СЭС – 268,8 млн кВт•ч, (на 226,2 % больше, чем за одиннадцать месяцев 2019 года).

Данные за одиннадцать месяцев 2020 года

Энергосистема

Выработка,

млн кВт•ч

 

Относительно

января-ноября

2019 года, %

Потребление,

млн кВт•ч

 

Относительно

января-ноября

2019 года, %

Забайкальского края

6547,9

0,0

7381,7

0,9

Республики Бурятия

4355,5

-8,4

4938,3

-0,8

Иркутской области

53307,5

2,8

50344,0

0,8

Красноярского края
и Республики Тыва

52029,3

-3,9

42950,0

-0,9

Республики Хакасия

27985,7

9,9

15098,5

-0,6

Кемеровской области

18513,7

-7,7

28377,9

-1,6

Томской области

2547,0

-9,1

6850,0

-8,9

Новосибирской области

10976,7

-6,1

14216,7

-3,4

Республики Алтай и Алтайского края
 

5164,6

-8,4

9319,9

-2,7

Омской области

5096,1

-6,1

9268,5

-3,7

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по ОЭС Сибири складываются из показателей электропотребления и выработки объектов электроэнергетики, расположенных на территории энергосистем республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, а также Алтайского, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Томской и Омской областей без учета данных по технологически изолированным энергосистемам.

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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