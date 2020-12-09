По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» (ОДУ Сибири), потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Сибири в ноябре 2020 года составило 18 446,4 млн кВт•ч, что на 4,0 % меньше аналогичного показателя 2019 года.

В ноябре 2020 года электростанции ОЭС Сибири выработали 18 211,2 млн кВт•ч, что на 4,3 % меньше выработки за тот же месяц прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Сибири в ноябре 2020 года несли ГЭС, выработка которых составила 10 170,1 млн кВт•ч, что на 7,1 % больше, чем в ноябре 2019 года. Выработка ТЭС и электростанций промышленных предприятий за одиннадцатый месяц 2020 года составила 8029,3 млн кВт•ч (на 15,7 % меньше, чем в ноябре 2019 года), выработка СЭС – 11,8 млн кВт•ч, (на 104,3 % больше, чем в ноябре 2019 года).

Максимум потребления мощности в ОЭС Сибири в ноябре 2020 года зафиксирован 30 ноября. Его значение составило 28 605 МВт, что меньше максимума потребления мощности в ноябре 2019 года на 1035 МВт (3,5 %).

Температурный фактор стал основной причиной снижения потребления электроэнергии в ноябре 2020 года относительно ноября 2019 года. Среднемесячная температура воздуха в ноябре 2020 года по ОЭС Сибири составила -5,6 °C, что на 4,9 °C выше ее значения в том же месяце 2019 года.

Рост выработки ГЭС в ноябре 2020 года по сравнению с аналогичным показателем 2019 года обусловлен увеличением пропуска воды через гидроагрегаты станций в основном за счет ГЭС Енисейского каскада.

Данные за ноябрь 2020 года

Энергосистема Выработка, млн кВт•ч Относительно ноября 2019 года, % Потребление, млн кВт•ч Относительно ноября 2019 года, % Забайкальского края 592,6 -11,6 723,5 -3,2 Республики Бурятия 402,3 -1,1 498,4 -3,1 Иркутской области 5517,8 3,5 4971,2 -2,5 Красноярского края

и Республики Тыва 5148,0 -5,9 4104,6 -3,7 Республики Хакасия 2320,3 5,6 1397,4 -1,6 Кемеровской области 1696,2 -16,3 2694,6 -4,1 Томской области 335,0 -3,0 649,2 -16,9 Новосибирской области 1119,1 -18,9 1511,2 -5,3 Республики Алтай

и Алтайского края 543,9 -7,3 947,0 -3,2 Омской области 536,2 -11,8 949,4 -5,2

С начала 2020 года потребление электроэнергии в ОЭС Сибири составило 188 745,5 млн кВт•ч, что на 1,2 % меньше показателя января – ноября 2019 года. Без учета влияния дополнительного дня високосного года потребление электроэнергии по ОЭС Сибири уменьшилось на 1,5 %.

Выработка электроэнергии в ОЭС Сибири за одиннадцать месяцев 2020 года составила 186 523,9 млн кВт•ч, что на 1,0 % меньше аналогичного показателя прошлого года. Без учета влияния дополнительного дня високосного года снижение составило 1,3 %.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Сибири в течение одиннадцати месяцев 2020 года несли ГЭС, выработка которых составила 107 305,5 млн кВт•ч, что на 8,8 % больше, чем в январе – ноябре 2019 года. Выработка ТЭС и электростанций промышленных предприятий за тот же период составила 78 949,6 млн кВт•ч (на 12,0 % меньше, чем за одиннадцать месяцев 2019 года), выработка СЭС – 268,8 млн кВт•ч, (на 226,2 % больше, чем за одиннадцать месяцев 2019 года).

Данные за одиннадцать месяцев 2020 года

Энергосистема Выработка, млн кВт•ч Относительно января-ноября 2019 года, % Потребление, млн кВт•ч Относительно января-ноября 2019 года, % Забайкальского края 6547,9 0,0 7381,7 0,9 Республики Бурятия 4355,5 -8,4 4938,3 -0,8 Иркутской области 53307,5 2,8 50344,0 0,8 Красноярского края

и Республики Тыва 52029,3 -3,9 42950,0 -0,9 Республики Хакасия 27985,7 9,9 15098,5 -0,6 Кемеровской области 18513,7 -7,7 28377,9 -1,6 Томской области 2547,0 -9,1 6850,0 -8,9 Новосибирской области 10976,7 -6,1 14216,7 -3,4 Республики Алтай и Алтайского края

5164,6 -8,4 9319,9 -2,7 Омской области 5096,1 -6,1 9268,5 -3,7

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по ОЭС Сибири складываются из показателей электропотребления и выработки объектов электроэнергетики, расположенных на территории энергосистем республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, а также Алтайского, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Томской и Омской областей без учета данных по технологически изолированным энергосистемам.