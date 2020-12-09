 
Модернизация

"Россети" начали подготовку операторов для управления беспилотниками

Россети начали подготовку операторов для управления беспилотниками

9 декабря 2020, 18:00
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "Россети"

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Образовательная программа запущена компанией «Россети Ленэнерго» в собственном учебном центре в Терволово (Ленинградская область). Она включает 13 дисциплин – от воздушного права до отработки навыков «пилотирования» на специальном полигоне.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в электросетевом комплексе уже используются, в том числе с привлечением специализированных организаций. Дроны задействованы при поиске мест повреждений линий (включая работу на труднодоступных участках), для оценки состояния охранных зон и отдельных элементов ЛЭП, контроля за расчисткой и расширением просек.

В планах «Россетей» – увеличить сферу применения БПЛА. Энергетики будут их использовать при установке охранных зон, для мониторинга объектов в труднодоступной местности и других задач. Например, в «Россети Северо-Запад» в рамках проекта «Цифровая ЛЭП» в этом году протестирован роботизированный комплекс для контроля состояния провода воздушной линии электропередачи.

Обучение проводится при участии партнерской организации из Екатеринбурга, которая имеет многолетний практический опыт работы с БПЛА в электроэнергетике. Специалисты «Россети Ленэнерго» знакомятся с разными типами дронов и определяют круг задач, которые может решать каждый из аппаратов.

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Источник: ПАО "Россети"

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