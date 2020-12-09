 
Цифровая революция

Системный оператор внедрил цифровую систему мониторинга запасов устойчивости на двух контролируемых сечениях в Красноярской энергосистеме

Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Красноярского края и Республики Тыва» (Красноярское РДУ) приступил к контролю максимально допустимых перетоков активной мощности (МДП) в контролируемых сечениях «Ачинское» и «Правобережное» с использованием цифровой системы мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ).

Использование СМЗУ для определения МДП при управлении электроэнергетическим режимом энергосистемы Красноярского края и Республики Тыва (Красноярской энергосистемы) позволит увеличить степень использования пропускной способности электрической сети в контролируемых сечениях «Ачинское» и «Правобережное» на 25 % и обеспечит возможность дополнительного использования до 50 МВт и 70 МВт их пропускной способности соответственно без снижения уровня надежности электроснабжения потребителей. Применение цифровой системы также позволит снизить количество диспетчерских команд на изменение топологии электрической сети в Западном и Центральном энергорайонах Красноярской энергосистемы, минимизировать объем ограничений потребления электроэнергии в послеаварийных режимах, увеличить допустимую нагрузку Красноярской ТЭЦ-1 и Красноярской ТЭЦ-2.

СМЗУ – разработанный АО «НТЦ ЕЭС» совместно с АО «СО ЕЭС» программно-технический комплекс, выводящий процесс расчета МДП на принципиально новый уровень. Система предназначена для расчета величины МДП в режиме реального времени, что позволяет учитывать текущие изменения схемно-режимной ситуации в энергосистеме и тем самым обеспечивает дополнительные возможности по использованию пропускной способности электрической сети и выбору оптимального алгоритма управления режимами энергосистемы без снижения уровня ее надежности. В ряде случаев эта цифровая система может стать альтернативой строительству новых ЛЭП.

Внедрение СМЗУ – это реальный шаг к цифровизации энергетики, наряду с вводом централизованных систем противоаварийной автоматики третьего поколения в энергосистемах и дистанционным управлением оборудованием подстанций. Использование в электроэнергетике передовых цифровых технологий позволяет получить значительный положительный эффект за счет построения на их базе более эффективных моделей управления технологическими и бизнес-процессами.

В настоящее время в ОЭС Сибири СМЗУ используется на 26 контролируемых сечениях (на 24-х контролируемых сечениях ОДУ Сибири и 2-х контролируемых сечениях Красноярского РДУ).

В операционной зоне Красноярского РДУ в 2021 году планируется ввод СМЗУ для еще пяти контролируемых сечений. Ожидаемый эффект - повышение использования пропускной способности электрической сети и минимизация объемов ограничений потребления в послеаварийных режимах.

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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