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Столичные предприятия получат субсидии на 216 миллионов рублей

Столичные предприятия получат субсидии на 216 миллионов рублей

9 декабря 2020, 14:15
Рубрика: Законотворчество
Метки: ГОСПОДДЕРЖКА
Источник: mos.ru

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Выплаты получат предприятия оборонно-промышленного комплекса, пищевой промышленности, строительные организации, производители высокотехнологичной продукции, отопительного оборудования и другие.

Субсидии на возмещение затрат по лизингу, оплате процентов по кредиту, приобретение оборудования и подключение к инженерным сетям получат еще 14 московских промышленных предприятий. Общая сумма выплат составит 216 миллионов рублей.

В числе получателей субсидии — предприятия пищевой промышленности и оборонно-промышленного комплекса, строительные организации, производители высокотехнологичной продукции, отопительного оборудования, автомобильных комплектующих, изделий из бумаги и картона и другие.

«Город системно оказывает промышленным предприятиям финансовую поддержку: с 2012 года более 100 компаний получили субсидии на общую сумму 2,6 миллиарда рублей. С начала 2020 года субсидии были одобрены более чем 20 столичным промпредприятиям, общая сумма превысила 360 миллионов рублей», — сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что на 14 предприятиях, которым одобрены заявки на субсидии, работают около 17 тысяч человек. По итогам 2019 года эти компании принесли в бюджет Москвы около 4,3 миллиарда рублей налогов.

Максимальный размер субсидии на оплату процентов по кредитам на приобретение оборудования для одного предприятия составляет 200 миллионов рублей в год. До 100 миллионов рублей в год предоставляется на возмещение части расходов по лизингу, а также на компенсацию почти половины затрат по присоединению объектов к системам инженерно-технического обеспечения или увеличению их технологических мощностей.

«В этот раз самая существенная сумма в рамках проведенного отбора — 92,4 миллиона рублей — была одобрена предприятию, специализирующемуся на производстве автокомплектующих и металлообработке. Эти средства пойдут на возмещение части затрат по присоединению нового объекта капитального строительства к электросетям, отоплению, а также системам водоснабжения и водоотведения. Две компании — предприятие оборонного комплекса и компания, работающая в сфере защиты информации, — направят в общей сложности более семи миллионов рублей на возмещение части своих затрат по уплате процентов по кредитам и займам на приобретение оборудования», — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Он добавил, что еще 11 компаний направят полученные деньги на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей. Общая сумма этих субсидий составляет около 116,7 миллиона рублей.

В этом году Москва расширила перечень получателей субсидий на развитие промышленного и инновационного производства. Так, в список организаций, которые могут получить субсидии на выплату процентов по кредитам, включены промышленные комплексы и организации, реализующие инвестиционные приоритетные проекты по созданию промышленных комплексов, инновационные научно-технологические центры и креативные технопарки. Также расширили перечень получателей субсидии на компенсацию затрат на технологическое присоединение к системам инженерно-технического обеспечения, теперь ее смогут получить любые юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере промышленности. Объем субсидии составит до 100 миллионов рублей: этой суммой предприятие может покрыть до 50 процентов таких затрат.

Фото М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

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Источник: mos.ru

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