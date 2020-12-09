В Москве на площадке ММПЦ МИА «Россия сегодня» состоялось открытие Международного экспортного форума «Сделано в России», организатором которого выступает Российский экспортный центр. Ключевой темой мероприятия в 2020 году стали «Вызовы нового десятилетия». В работе форума приняли участие Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин и Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Международный экспортный форум «Сделано в России» проводится с 2012 года и успел приобрести статус главной площадки для обсуждения вопросов реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и выработки практических решений для наращивания поставок российских товаров и услуг за рубеж. В этом году деловая программа Форума включает в себя 6 тематических круглых столов, пленарную сессию и торжественную церемонию награждения лучших экспортеров страны – победителей Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года».

Перед началом деловой программы мероприятия Михаил Мишустин и Денис Мантуров осмотрели выставку высокотехнологических товаров и услуг российских экспортёров в сфере медицины, информационных технологий и промышленности, организованную в рамках Форума. После чего Председатель Правительства Российской Федерации открыл пленарную дискуссию на тему «Экономика третьего десятилетия: вызовы и возможности для российского экспорта».

В своем вступительном слове Михаил Мишустин отметил, что Правительство видит свою задачу в том, чтобы увеличить долю российской продукции во внешней торговле.

В нашей стране производятся товары, которые могут и должны конкурировать на мировых рынках. Некоторые из них не имеют аналогов. Мы видим, что именно те предприятия, которые успешно продвигают свою продукцию на экспорт, быстрее восстанавливают объёмы продаж и сохраняют рабочие места, что очень важно сегодня. Наша цель – в самые короткие сроки вырастить в промышленности и сельском хозяйстве масштабный сектор конкурентоспособных производств,

- подчеркнул глава Правительства.



Перед Россией стоит задача добиться к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров, чтобы их доля по сравнению с 2020 годом превысила 70%. И для этого Правительство скорректировало национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Теперь в нём более чётко прописаны меры, которые позволят максимально раскрыть экспортный потенциал России.

Только за девять месяцев этого года объёмы несырьевого неэнергетического экспорта в Российской Федерации превысили 111 млрд долларов. Рост экспорта продукции АПК за десять месяцев текущего года превысил 15%. Есть положительная динамика за девять месяцев в поставках фармацевтики, пластмасс и лёгкой промышленности, экспорте металлургии и ряда других сфер,

- рассказал Михаил Мишустин.



По его словам, в следующем году будет увеличено финансирование мероприятий, которые запланированы в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Если в текущем году на поддержку экспорта было предусмотрено около 74 млрд рублей, то в федеральном бюджете на следующий год зарезервировано порядка 96 млрд рублей.

Донастройку системы поддержки экспорта, стратегию выхода на иностранные рынки через электронные торговые площадки, лучшие региональные практики поддержки экспортеров и цифровизации услуг для российских поставщиков обсудил с экспертами и представителями компаний Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

В прошлом году было подписано 350 КППК, из них 200 либо воспользовались мерами поддержки, либо подписали договоры с банками. В этом году добавилось еще 50, и мы рассчитываем до 2024 года выйти на параметры 1,7 трлн рублей привлеченных кредитных средств на реализацию этих программ. И это помимо тех мер, которые у нас уже зашиты в нацпроект. Начиная со следующего года, добавятся ещё несколько новых инструментов: оцифровка всех сервисных услуг в виде «единого окна», новые меры поддержки, связанные с оказанием сервисных услуг за границей и возможность подтверждения цены на остаточную стоимость. Я думаю, что эти инструменты по мере применения их на практике внесут хорошую долю в копилку общих параметров национального проекта и рассчитываем, что бизнес будет активно это использовать,

- отметил глава Минпромторга России.



Помимо этого, Министр рассказал о роли российских торговых представительств в продвижении отечественных товаров за рубежом, а также о критериях оценки эффективности их работы.

Что касается KPI торговых представителей, на самом деле с этого года мы расширили параметры оценки с двух критериев до тринадцати. Этот институт будет совершенствоваться в сторону консолидации работы с Российским экспортным центром. Мы уже провели эту работу, когда в странах торгпредства располагаются вместе с представительством РЭЦ. Это дает хорошую синергию и поднимает статус российского представительства в целом, с точки зрения экономической, экспортной составляющей,

- заявил Денис Мантуров.