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В Якутии и Хабаровском крае модернизируют инфраструктуру для тушения крупных природных пожаров

Дальневосточный филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел представленные повторно проектно-сметную документацию на строительство и реконструкцию объектов федеральной противопожарной службы по Республике Саха (Якутия) и по Хабаровскому краю для размещения специализированных пожарно-спасательных подразделений по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.

Зона ответственности подразделений федеральной противопожарной службы на территории Республики Саха (Якутия) и Хабаровского края - одна из самых обширных и сложных в России. С учетом особенностей географических и природно-климатических условий регионов - их огромной территории и ограниченных возможностей применения наземного транспорта – авиация стала основным средством оперативного реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации, а также оперативной доставки спасателей и пожарных расчетов в районы аварий, катастроф и стихийных бедствий. Основу аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) составляют Специализированная пожарно-спасательная часть и Якутский поисково-спасательный отряд МЧС России. Аналогичные функции возложены на Хабаровский авиационно-спасательный центр МЧС и создаваемое в регионе специализированное пожарно-спасательное подразделение по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров.

Проектно-сметной документацией, одобренной с учетом корректировок Дальневосточным филиалом Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство и реконструкция в регионах объектов, необходимых для размещения специализированных пожарно-спасательных подразделений по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров.

Работы пройдут на площадках подразделений федеральной противопожарной службы в Якутске – на 5 км Вилюйского тракта, и в Хабаровске – на улице Союзная, 3А. Для размещения и профессиональной подготовки пожарных отрядов здесь построят новые и реконструируют действующие здания и сооружения, в том числе помещения для хранения и ремонта техники, пожарные депо, стационарные тренировочные комплексы и спортивные площадки.

В ходе повторной экспертизы были рассмотрены изменения, внесенные в ранее одобренную проектную документацию, в том числе по составу объектов, устройству фундаментов и конструкции колонны башни для сушки рукавов. Кроме того, скорректировано расположение дизельной электростанции пожарной части в Якутске. В скорректированном проекте пожарной части в Хабаровске уточнены архитектурные и объемно-планировочные решения по двухэтажному зданию с гаражом на 10 машиновыездов, включая ремонтную зону и зону обслуживания техники.

Изучив представленные корректировки, эксперты пришли к выводу, что проектная документация соответствует заданиям на проектирование и всем установленным требованиям, а сметная стоимость определена достоверно в соответствии с физическим объемом работ и действующими сметными нормативами.

Финансирование планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета. Застройщики – главные управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Саха (Якутия) и Хабаровскому краю. Генеральные проектировщики - ООО «СОЮЗПРОЕКТ» (Республика Саха (Якутия) и ООО «Бизнесстройальянс» (г. Хабаровск).

Фото: yakutiamedia.ru

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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