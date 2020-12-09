В подмосковном Талдоме остановлено производство контрафакта

Площадка в Талдоме, где производился контрафакт Площадка в Талдоме, где производился контрафакт Площадка в Талдоме, где производился контрафакт Площадка в Талдоме, где производился контрафакт

Истории с контрафактом в кабельной отрасли остаются актуальными. Производителей кабеля без стеснения подделывают и такой продукт заполоняет рынок. На днях в редакцию RusCable.Ru поступила информация о производстве кабеля под брендом «Remz» и «RT кабель» в подмосковном городе Талдом.

Настоящие правообладатели брендов – TDM ЕLECTRIC, даже не догадывались о том, что происходит на территории ООО «ТК Северный». В конце ноября в рабочем поселке Северный по адресу ул. Зелёная, д. 16 (г. Талдом) сотрудники полиции провели осмотр места происшествия. Присутствовали генеральный директор ООО «ТК Северный» Кебурия К.Г., генеральный директор ООО «Компания Дори» Миляев М.О., руководитель службы безопасности обособленного подразделения ООО «TDM ЕLECTRIC» в г. Рыбинск Зубов А.Б. и генеральный директор ООО «РТ кабель» Жаров А.Б.



По итогу были обнаружены и изъяты документация ООО «Компания Дори», подтверждающая производство кабеля «Remz» и «RT кабель», этикетки кабеля «Remz» и «RT кабель», производственные линии и готовая продукция на общую сумму около 15 миллионов рублей. Для проведения трассологической экспертизы текста, нанесенного на оболочки кабеля были отобраны образцы «RT кабель» и «Remz». Необходимо выяснить на одном и том же оборудовании он наносился или нет. Образцы этикеток тоже будут участвовать в сравнительном исследовании.

Мы поговорили с директором по связям с органами государственной власти и общественностью компании TDM ELECTRIC Дмитрием Зориным, чтобы узнать о произошедшем подробнее.

– Расскажите, что произошло в Талдоме?

Это абсолютно типичная ситуация для нашей отрасли, а если брать шире, – для всей стройиндустрии. По мнению разных экспертов, в том числе по данным Минпромторга, доля контрафактного продукта достигает 70%. Это чудовищная цифра. Естественно мы все заинтересованы в том, чтобы эту цифру снизить, если не свести к нулю. Почему? В первую очередь, неофициалы не платят налоги, не вкладывают в свои инвестиционные программы и т.д. Самое важное – безопасность потребителей, к которым попадает такая продукция.



Для нас это вопиющий прецедент подделки конкретно нашей продукции. Мы получили запросы и претензии, в том числе требования о проверке качества со стороны контролирующих органов. Провели анализ и поняли, что эта продукция не производилась нами, стали искать. Поиск привел нас в Талдом, где официально работал достаточно современный завод, который, не стесняясь, выпускал продукцию наших торговых марок.

Сейчас полиция ведет доследственную проверку, а наша юридическая служба активно готовит исковые заявления к сетям, где продавалась контрафактная продукция.



Мы обязательно доведем это дело до суда и будем бороться с подобными явлениями впредь. Репутация – самое ценное, что есть у компании, поэтому ее нужно защищать всеми доступными средствами.

– А жалобы якобы на вашу продукцию, приходили от ваших клиентов или от неизвестных вам компаний?

Компания TDM ELECTRIC за все время своего существования долго выстраивала свою сеть продаж. Специалисты понимают насколько это долгий и кропотливый труд. Занимался этим процессом лично Вадим Морозов, он знает всех партнеров TDM ELECTRIC в регионах, а их более 450. Это, безусловно, налаженная схема работы, и здесь мы точно можем гарантировать – наши партнеры, которые работают напрямую с TDM ELECTRIC или с нашим кабельным активом Рыбинским электромонтажным заводом, приобретают только официальную продукцию. Нареканий по качеству никогда не было.

А информация к нам пришла сразу из нескольких источников, в том числе от региональных подразделений Росстандарта и продавцов, которые напрямую с нами не работали. Не секрет, что до недавнего времени поставщиками в некоторые торговые сети нашей продукции выступали несколько компаний. Одной из них была «Компания Дори», но мы перестали с ней работать. Скорее всего за производством контрафактной продукции, принадлежащих нам торговых марок, стоят руководители этой компании.

– Скорее всего у «Компании Дори» были договора с DIY-сетями, и в какой-то момент они должны были сократить у вас объем закупок и начать производить кабель на стороне. При анализе своих продаж вы видели изменения?

Когда РЭМЗ вошел в состав TDM ELECTRIC, уже было понятно, что «Компания Дори» – это токсичный партнер. Наше руководство решило прекратить взаимодействие с ними. Фактически это произошло около года назад, и мы считаем, что именно с этого момента началось замещение оригинала контрафактом.

Скриншот с сайта http://dori.ru/

– Какой объем продукции мог выйти в рынок по этой схеме?

Объем их заказов только на нашем производстве достигал 40 млн. рублей в месяц. «Компания Дори» поставляла DIY-сетям продукции до 1 млрд. рублей в год. Считаем, что это, возможно, и есть масштаб текущего контрафакта.

– Бренд Remz сохраняется у вас в портфеле или вся продукция будет теперь TDM, а РЭМЗ останется только как наименование завода?

Безусловно, сохранится. Это известный бренд, ему многие доверяют, и он прописан в типовых проектах. Кабель будет выпускаться и под маркой Remz, и под маркой TDM ELECTRIC.

– Каким образом TDM ELECTRIC приобрел кабельный актив РЭМЗ? Долго ли принималось решение, и почему все остальные игроки условно “большой тройки” электротеха не покупают кабельные заводы и не занимаются кабелем?

Я знаю, что собственник TDM ELECTRIC, Вадим Морозов, давно присматривался к кабельной отрасли. При определенном стечении обстоятельств и текущем развитии TDM ELECTRIC появилась возможность обзавестись кабельным активом, и компания решила зайти в этот бизнес. Хорошо выстроенная на региональном уровне, наша дистрибуция позволяет добавить в ассортимент кабельную продукцию совершенно естественно.

Скриншот сайта https://remz.cab/

– А какие у вас планы по развитию актива РЭМЗ?

У нас большие планы по работе в Рыбинске. Мы приобрели дополнительные производственные площади в рамках площадки, на которой находится РЭМЗ и будем активно ее развивать. Сейчас ведется модернизация цехов, закупка оборудования, и как только мы будем приступать к выпуску серийной продукции, мы сразу же известим об этом рынок.

Изображения с сайта https://remz.cab/

– Недавно на нашем сайте прошла новость о том, что создан новый профильный комитет по содействию развития конкурентного рынка свето- и электротехники для строительной области РФ EL-комитет. Вы стали в нем Председателем. Расскажите об инициативах вашего объединения. В чем отличие от других отраслевых ассоциаций?

Во-первых, мы также нацелены на борьбу с контрафактом и фальсификатом на рынке, и поэтому абсолютно солидарны со всем, что делают профильные ассоциации по выявлению и вытеснению из оборота фальсификата и контрафакта. Но нам не нравятся действия, которые можно охарактеризовать как нечестная конкуренция и нечестное давление на независимых производителей, независимых и небольших дистрибьюторов. По нашему мнению это выглядит как некая монополизация. Мы будем активно этому противодействовать.

Комитет по содействию развитию конкуренции рынка свето- и электротехники, EL-комитет, создан в составе Национального объединения производителей стройматериалов (НОПСМ). В любой строительной смете около 5-7 % отводится продукции электротехники. Себя мы считаем одной из подотраслей стройиндустрии, и ситуацию с оборотом фальсификата и контрафакта будем решать совместно с главным потребителем – строительной отраслью. Взаимодействуя со строительными союзами, с Министерством строительства, Министерством промышленности и торговли РФ нам надо выработать правила, принять дополнительные законы и добиться, чтобы контрафакта, как явления, по возможности не было.



Это касается и действий псевдорегуляторов, которые подменяя собой функции государства, отстаивают интересы либо своих учредителей, либо крупных членов. Эта ситуация для нас неприемлема. TDM ELECTRIC является инициатором создания этого комитета.

Мы выступаем за цивилизованный рынок, честную конкуренцию и против проявлений нечистоплотной конкурентной борьбы.

От редакции RusCable.Ru:

Приход такого большого бренда и крупнейшего системного дистрибутора электротехники как TDM ELECTRIC в кабельный бизнес может стать значительным шагом к структурным изменениям на рынке кабеля “бытового” назначения. Мы будем наблюдать за развитием РЭМЗ и TDM в следующих материалах на RusCable.Ru.

Беседовали: Сергей Кузьминов, Елизавета Коробкова