В корпоративном энергетическом институте повышения квалификации компании «Россети Кубань» стартовала новая образовательная программа. Она предусматривает подготовку специалистов, которые смогут работать под напряжением на воздушных, кабельных линиях электропередачи и распределительных устройствах до 1000 вольт. В первую группу нового образовательного курса вошли 12 специалистов Краснодарских и Сочинских электрических сетей, а также компании «Энергосервис Кубани».

Первых слушателей программы приветствовал заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер «Россети Кубань» Алексей Мишанин. Он рассказал о международном опыте работ под напряжением на примере Венгрии и сравнил этот метод с работой хирургов, где каждое движение должно быть отработано и выверено до мелочей. Основное преимущество работ под напряжением – производство технических мероприятий без отключения электроэнергии у потребителей, а значит – минимизация неудобств.

– Данная образовательная программа «Россети Кубань» является первым подобным проектом в Группе компаний «Россети» по внедрению новых технологий производства работ под напряжением. В течение 2021 года на базе корпоративного энергетического института планируется обучить навыкам работ под напряжением еще 22 бригады кубанских энергетиков, – отметил Алексей Мишанин.

Программа включает в себя теоретическую часть, изучение зарубежного опыта, методов и передовых технологий производства работ, регламентирующих документов, технологических карт, вопросов охраны труда.

Практическая часть будет проходить на новом оборудовании учебного полигона энергоинститута, которое установлено в ходе комплексной реконструкции образовательной базы. Слушателям предстоит обучение технике изолирования рабочего места. Следующим этапом станет выполнение работ «с земли». Отдельные операции под напряжением будут отработаны на полигоне на макете воздушной линии с подъемом на укороченную и полноразмерную опоры.

Завершится обучение итоговой аттестацией, теоретическим экзаменом и практикой выполнения заданий на макете воздушной линии.