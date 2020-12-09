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FT опубликовала письмо Анджелы Уилкинсон с критикой гонки за нулевыми выбросами в атмосферу

FT опубликовала письмо Анджелы Уилкинсон с критикой гонки за нулевыми выбросами в атмосферу

9 декабря 2020, 09:44
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, МИРЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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Британская газета Financial Times (FT) опубликовала 3 декабря 2020 г. письмо Генерального секретаря и Главного исполнительного директора Мирового энергетического совета (МИРЭС) Анджелы Уилкинсон.

В статье г-жа Уилкинсон обращает внимание на то, что активно декларируемая сегодня цель – добиться в ближайшие десятилетия нулевого уровня выбросов парниковых газов в электроэнергетике – несет в себе ряд неопределенностей, т.к. вовсе не учитывает существенных различий между странами в контексте их способности обеспечить выполнение такой цели без ущерба для национальных экономик и доступности энергии для населения.

По словам автора, несмотря на то, что в развитых странах ускоренная декарбонизация реализуема с технологической точки зрения, компаниям мировой энергетики еще предстоит оценить результаты анализа ее экономической целесообразности. Что касается мира в целом, Анджела Уилкинсон подчеркивает, что всего лишь 20% мирового населения имеет доступ к надежным источникам электроэнергии, в то время как около 800 млн человек вовсе не имеют доступа к электричеству и еще миллиарды людей нуждаются в их большей финансовой доступности и надежности.

Таким образом, г-жа Уилкинсон приходит к выводу, что при реализации задачи достижения нулевых выбросов, признавая ее несомненную важность, важно учитывать издержки разных стран и социальных групп и регулировать скорость таких изменений в соответствии.

Краткое содержание статьи доступно на официальном сайте МИРЭС.

С полной версией можно ознакомиться по ссылке.

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Источник: РНК СИГРЭ

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