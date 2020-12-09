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Приглашаем принять участие в Форуме по объединению энергосетей и сотрудничеству в регионе Северо-Восточной Азии

Приглашаем принять участие в Форуме по объединению энергосетей и сотрудничеству в регионе Северо-Восточной Азии

9 декабря 2020, 10:11
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ФОРУМЫ, ОНЛАЙН
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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Приглашаем принять участие в Форуме по объединению энергосетей и сотрудничеству в регионе Северо-Восточной Азии, который пройдет в онлайн-формате 10 декабря 2020 г. 9:00-12:00 (МСК). Организатор мероприятия - Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

В рамках форума состоится дискуссия о текущем прогрессе в области регионального объединения энергосетей и дальнейших мерах по углублению взаимодействия, а также будет дан старт исследованию «Объединение энергосетей для целей устойчивого развития Северо-Восточной Азии: принципы и пути реализации».

Более подробная информация доступна в специальном разделе на официальном сайте ЭСКАТО.

Для участия в мероприятии необходимо заполнить форму регистрации по ссылке.

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Источник: РНК СИГРЭ

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