Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Карачаево-Черкесскэнерго» установили новое и обновили текущее оборудование на 74 трансформаторных пунктах 10/0,4 кВ. Работы проведены во всех районах Карачаево-Черкесии.

В зоне ответственности Прикубанских райэлектросетей построены три новые трансформаторные подстанции общей мощностью 420 кВА и заменены три силовых трансформатора. Благодаря обновлению оборудования улучшено электроснабжение потребителей сел Чапаевское и Ильичевское, где в общей сложности проживает более 7 тысяч человек. За счет монтажа трех центров питания энергетики также обеспечили развитие нового микрорайона Юбилейный в пригороде Черкесска.

Как и в прошлом году, большое внимание было уделено расширению и реконструкции электросетевой инфраструктуры в Карачаевском и Зеленчукском районах, в которых расположены горнолыжные курорты Теберда, Домбай и Архыз. Здесь установлены две новые трансформаторные подстанции и один силовой трансформатор. Еще на 60 питающих центрах, обеспечивающих электроснабжение населенных пунктов двух указанных районов, выполнена масштабная замена оборудования.

Работы по обновлению трансформаторных пунктов также проведены в Усть-Джегутинском, Адыге-Хабльском, Урупском и Хабезском районах республики.

Необходимость в таких работах обусловлена тем, что парк трансформаторов был установлен в 60-70-е годы прошлого века, и сейчас почти все они требуют замены или увеличения мощности.