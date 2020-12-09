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"Россети Северный Кавказ" модернизировали более 70 трансформаторных пунктов в Карачаево-Черкесии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Карачаево-Черкесскэнерго» установили новое и обновили текущее оборудование на 74 трансформаторных пунктах 10/0,4 кВ. Работы проведены во всех районах Карачаево-Черкесии.

В зоне ответственности Прикубанских райэлектросетей построены три новые трансформаторные подстанции общей мощностью 420 кВА и заменены три силовых трансформатора. Благодаря обновлению оборудования улучшено электроснабжение потребителей сел Чапаевское и Ильичевское, где в общей сложности проживает более 7 тысяч человек. За счет монтажа трех центров питания энергетики также обеспечили развитие нового микрорайона Юбилейный в пригороде Черкесска.

Как и в прошлом году, большое внимание было уделено расширению и реконструкции электросетевой инфраструктуры в Карачаевском и Зеленчукском районах, в которых расположены горнолыжные курорты Теберда, Домбай и Архыз. Здесь установлены две новые трансформаторные подстанции и один силовой трансформатор. Еще на 60 питающих центрах, обеспечивающих электроснабжение населенных пунктов двух указанных районов, выполнена масштабная замена оборудования.

Работы по обновлению трансформаторных пунктов также проведены в Усть-Джегутинском, Адыге-Хабльском, Урупском и Хабезском районах республики.

Необходимость в таких работах обусловлена тем, что парк трансформаторов был установлен в 60-70-е годы прошлого века, и сейчас почти все они требуют замены или увеличения мощности.

«Ежегодно мы фиксируем рост нагрузки на распределительные сети 10/0,4 кВ, что требует заблаговременного принятия организационно-технических мер для качественного электроснабжения потребителей. Только в прошлом году мы обновили более 40 силовых трансформаторов, в этом году реализовали мероприятия по замене оборудования на 74 трансформаторных пунктах. Эти работы проводятся поэтапно уже несколько лет и будут продолжены в последующие годы», - рассказал директор филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» Александр Лысенко.

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Источник: Россети Северный Кавказ

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