Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции совещание с членами Правительства Российской Федерации, посвященное развитию отдельных высокотехнологичных направлений. С докладом о текущей ситуации в радиоэлектронной промышленности, перспективах становления отечественной микроэлектроники, промышленности редких и редкоземельных металлов, композитной отрасли выступил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

На сегодняшний день Минпромторг России является ответственным за реализацию 3 технологических направлений. Это «Новые поколения микроэлектроники и создание ЭКБ», «Квантовые сенсоры» и «Технологии новых материалов и веществ».

С учётом того, что Правительством принято решение о дополнительной поддержке радиоэлектронной промышленности в объёме 235 млрд рублей до 2023 года, более половины этих средств будут направлены на прямые НИОКР и субсидии по созданию новой микроэлектроники и ЭКБ, а также инфраструктуры для её разработки,

- подчеркнул Денис Мантуров.



В этом году Правительством были профинансированы работы по развитию лаборатории по искусственному интеллекту и 2-х центров коллективного пользования по автоматизированному проектированию. В перспективе это позволит разработчикам микроэлектроники переходить на отечественный софт.

В рамках работы по цифровизации экономики, выделены средства на разработку чипов для отечественных баз данных, систем искусственного интеллекта, включая управление беспилотниками и комплексами безопасности, а также для телекоммуникационного оборудования, в том числе сетей 5G.

На следующий год запланирован ряд новых мер поддержки производителей.

Мы профинансируем НИОКРы по гражданским направлениям микроэлектроники и запустим субсидии под разработку ЭКБ и модулей. Кроме того, окажем поддержку проектам по созданию оборудования, материалов и систем автоматизированного проектирования, применяемых в производстве и тестировании микроэлектроники. Для дополнительного стимулирования спроса со следующего года мы увеличим компенсации затрат производителям серийно выпускаемой микроэлектроники,

- рассказал глава Минпромторга России.



По расчетам Министра, вышеперечисленные меры в купе со вступающим в силу запретом на закупки импортной электроники для госнужд позволят отечественным производителям к 2024 году занять свыше 40% внутреннего рынка, увеличив более чем в 2 раза выручку по гражданской продукции.

В направлении «Технологии новых материалов и веществ», которое реализуется совместно с «Росатомом», утверждена дорожная карта дальнейшего развития производства композитов, редких и редкоземельных металлов, а также аддитивных технологий.

Для успешной реализации намеченных планов необходимо сформировать собственную минерально-сырьевую базу по редким и редкоземельным металлам, – для этого сейчас разрабатываются проекты освоения Томторского и Зашихинского месторождений, добычи лития и германия.

В целом мы планируем снизить импортозависимость к 2024 году по редким металлам до 50%, и до 20% в части РЗМ. Это позволит наладить поставки российского сырья компаниям нефтехимии и нефтепереработки, производителям автомобильных катализаторов и ветрогенераторов и многим другим потребителям,

- рассказал Денис Мантуров.



Говоря о развитии индустрии создания композитных материалов, Министр рассказал, что за последние 5 лет было поддержано 45 инновационных проектов на сумму свыше 6,5 млрд руб. Благодаря этому объём выпуска в отрасли увеличился в 3,5 раза.

В целом, к 2024 году планируем нарастить внутреннее производство до 100 млрд рублей, и четверть из этого объёма – для поставок на экспорт,

- поделился глава Минпромторга России.



Денис Мантуров отдельно рассказал о ходе работы над созданием крыла самолета МС-21-300 с использованием композитов. Так, в Алабуге было запущено отдельное производство композиционных нитей, волокон и препрегов.

С уверенностью можем сказать, что в производстве самолета будем использовать уже полностью собственные материалы,

- доложил Министр.



По всем направлениям развития высокотехнологичных производств, помимо отраслевых мер поддержки, будут задействованы и общесистемные механизмы, и инструменты развития, включая Фонд развития промышленности, СПИК 2.0, софинансирование НИОКРов и блок развития экспорта.

По итогам доклада Владимир Путин подчеркнул, что создание нового поколения микроэлектроники и электронной компонентной базы – это важнейшее направление для гражданской и для военной сферы, которое будет находиться у Правительства на особом контроле.