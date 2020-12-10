10 декабря 2020 года в Москве в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя – 2020» состоялось бизнес-мероприятие «Декарбонизация как главный тренд и обязательное условие устойчивого развития энергетики». Организатором выступила компания «Сименс Энергетика» при поддержке Фонда Росконгресс, Минэнерго России и Правительства Москвы.

В круглом столе приняли участие Заместители Министра энергетики России Антон Инюцин и Евгений Грабчак, Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев, представители деловых кругов, эксперты отрасли и журналисты.

Основной повесткой бизнес-сессии стали изменения мировых энергетических систем, в которых главную роль играют экологически нейтральные технологии. В этой связи эксперты «Сименс Энергетика» представили «зелёный» радар. Он включает три больших сектора: повышение эффективности, гибридизацию и глубокую декарбонизацию отрасли.

Евгений Грабчак, Заместитель Министра энергетики РФ: «Никола Тесла говорил: «Сначала была энергия, а потом материя». Это выражение остаётся актуальным и сейчас. От того, какой будет энергетика будущего, зависит, каким будет социальное устройство жизни. Это две абсолютно пересекающиеся вещи. Мы больше, конечно, консерваторы, мы свою повестку корректируем, и это, безусловно поиски, которые базируются на фундаментальной научной базе, с одной стороны, и, с другой стороны, на предпринимателях, мега-предпринимателях, таких как компания «Сименс». Именно они первыми принимают на себя вызовы новых технологий, опробуют их, развивают, вкладывают деньги в довольно рискованные технологии и как результат – задают новую энергетическую повестку, по который мы движемся дальше».

«Наша цель – найти целостный и комплексный подход, который позволил бы решить проблему выбросов CO2 при выработке энергии. Трансформация должна быть сбалансирована и постепенна. Наши решения призваны помочь сделать энергетические объекты более безвредными для экологии, при этом сохранить максимальную экономическую эффективность, – отметил Президент «Сименс Энергетика» в России Олег Титов. – Сегодня мы являемся отраслевым лидером в сфере декарбонизации: более 50% продуктового портфеля уже декарбонизировано. Мы стремимся выполнять цели ООН в области устойчивого развития и сделать свою деятельность климатически нейтральной к 2030 году».

Дополнительно новейшие решения для всех сегментов энергетического рынка на примерах референтных проектов со всего мира были представлены на экспозиции «Сименс Энергетика» в формате крупномасштабного виртуального 5D-кинотеатра 360 градусов с полным эффектом присутствия внутри фильма.

Помимо деловой программы, в рамках бизнес-мероприятия состоялись подписания стратегических документов с российскими партнерами. Так, компании «Сименс Энергетика» и «НОВАТЭК» подписали соглашение о сотрудничестве по декарбонизации в области производства СПГ. Второй контракт заключен между компаниями «Фортум» и СТГТ о долгосрочном сервисном обслуживании оборудования Няганской ГРЭС.

«Сименс Энергетика» - ведущая мировая технологическая компания в сфере энергетики. Вместе со своими клиентами и партнерами компания создает энергетические системы будущего, способствуя более устойчивому развитию мира. Благодаря широкому портфелю предлагаемых компанией продуктов, решений и услуг, «Сименс Энергетика» работает практически по всей энергетической цепочке: от производства энергии и ее передачи до хранения. Решения «Сименс Энергетика» включает в себя технологии производства как традиционной, так и возобновляемой энергии, включая газовые и паровые турбины, работающие на водороде гибридные электростанции, генераторы и трансформаторы. Более 50% портфеля продукции компании уже представлено декарбонизированными решениями. Владея мажоритарной долей акций компании «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи» (SGRE), «Сименс Энергетика» играет лидирующую роль на мировом рынке возобновляемой энергетики. Согласно оценкам, одна шестая всей производимой в мире электроэнергии вырабатывается с использованием технологий «Сименс Энергетика». Компания насчитывает 90 тыс. сотрудников в более, чем в 90 странах мира. По итогам 2020 финансового года оборот «Сименс Энергетика» составил около 28 млрд евро. www.siemens-energy.com.

ООО «Сименс Нефтегаз и Энергетика» - локальная компания «Сименс Энергетика» в России, мирового лидера в энергетической инфраструктуре. «Сименс Нефтегаз и Энергетика» обладает обширными компетенциями практически по всей цепочке создания добавленной стоимости в энергетике и предлагает уникальный по своей комплексности портфель для производителей электроэнергии, операторов магистральных сетей, нефтегазовой промышленности и других энергоемких отраслей. Продукты, решения, системы и технологии компании предназначены для добычи, переработки и транспортировки нефти и газа, производства энергии и тепла на центральных и распределенных ТЭС, передачи энергии и обеспечения стабильности сети. Также сюда относятся технологии для передачи энергии, включая хранение. В России компания «Сименс Энергетика» также располагает производственными технологическими комплексами «Сименс Технологии Газовых Турбин» и «Сименс Трансформаторы». Штат сотрудников, включая предприятия, составляет свыше 800 человек.

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