В подмосковном Талдоме
10 декабря 2020, 16:30
Рубрика: Персоны
Метки: НИКОЛАЙ ШУЛЬГИНОВ, МИНЭНЕРГО, КОММЕНТАРИИ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность Электроэнергетика
Николай Шульгинов в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о своих задачах на посту Министра энергетики и о планах ближайшей работы.
«Общая задача – необходимость развития всех отраслей ТЭК, диалога между потребителями, компаниями и властью. Принята была недавно Энергостратегия до 2035 года. В рамках развития Энергостратегии мы разрабатываем и в ближайшие месяцы вынесем в Правительство на утверждение генеральные схемы развития нефтяной и газовой отраслей», – сообщил Министр.
Он подчеркнул особую значимость разработки программы газификации регионов страны. В угольной отрасли уже принята программа развития до 2035 года и теперь перед Минэнерго стоит задача обеспечить устойчивую работу российских предприятий на внутреннем и зарубежных рынках.
«В нефтяной отрасли основная задача – обеспечение нефтепродуктами, продолжение модернизации НПЗ», – сказал Николай Шульгинов.
Министр отметил, что в электроэнергетике приоритетом является надёжное энергоснабжение потребителей. В отрасли продолжится программа модернизации тепловых электростанций.
«Много задач стоит в электросетевом комплексе. Связаны они с повышением прозрачности сетевых организаций, с внедрением эталонных затрат сетевых компаний, с консолидацией сетей на базе самой крупной в регионе сетевой компании», – рассказал Николай Шульгинов.
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