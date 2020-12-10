Николай Шульгинов в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о своих задачах на посту Министра энергетики и о планах ближайшей работы.

«Общая задача – необходимость развития всех отраслей ТЭК, диалога между потребителями, компаниями и властью. Принята была недавно Энергостратегия до 2035 года. В рамках развития Энергостратегии мы разрабатываем и в ближайшие месяцы вынесем в Правительство на утверждение генеральные схемы развития нефтяной и газовой отраслей», – сообщил Министр.

Он подчеркнул особую значимость разработки программы газификации регионов страны. В угольной отрасли уже принята программа развития до 2035 года и теперь перед Минэнерго стоит задача обеспечить устойчивую работу российских предприятий на внутреннем и зарубежных рынках.

«В нефтяной отрасли основная задача – обеспечение нефтепродуктами, продолжение модернизации НПЗ», – сказал Николай Шульгинов.

Министр отметил, что в электроэнергетике приоритетом является надёжное энергоснабжение потребителей. В отрасли продолжится программа модернизации тепловых электростанций.