Рост конкуренции на мировых рынках среди производителей углеводородов заставляет подключаться к поиску более эффективных источников получения энергии всё новые страны, а постоянное развитие технологий становится критически важным фактором сохранения своих позиций. В связи с этим Россия делает ставку на создание фактически новой отрасли – водородной, которая становится одной из приоритетных для российской энергетики, заявил Павел Сорокин в ходе Международного форума технологического развития ТЭК и Национальной премии «ДрайверТЭК».

«Россия является одним из потенциальных лидеров данного рынка в силу наличия большого ресурса газа как наиболее доступного способа получения водорода. Одновременно играет большую роль и фактор близости к двум потенциальным центрам потребления – Европе и Азии, что возможно конвертировать в партнерства для выстраивания цепочек поставок», - отметил он.

По мнению замминистра, водород имеет все шансы занять важное место в энергетическом балансе страны и мира в целом. Его основной потенциал как энергетического ресурса может быть раскрыт в сфере повышения мобильности и сохранения энергии. Впрочем, замглавы Минэнерго России предупредил, что на пути к этим целям необходимо снять ряд барьеров, таких как дороговизна технологий, существующие ограничения по безопасности использования, а также разрешить вопросы транспортировки водорода. При этом идентификация необходимых для этого технологий может эффективно проводиться в том числе благодаря организации профильных мероприятий и премий, подчеркнул Павел Сорокин.

Справочно:

Национальная отраслевая премия за достижения в области технологического развития и внедрения инноваций «ДрайверТЭК» призвана выделить инновационные и перспективные внутриотраслевые проекты и технологические решения, способствующие развитию ТЭК в России. В каждой из 20 номинаций, разделенных по секторам промышленности, участники смогут презентовать проекты и продемонстрировать новые инструменты для совершенствования отечественного нефтегазового сектора. Премия учреждена Минпромторгом России, АНО Агентство по технологическому развитию совместно с Национальный нефтегазовый форум при поддержке Минэнерго России и Союза нефтегазопромышленников России.