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Правительство России расширило границы ТОР на Сахалине

Правительство России расширило границы ТОР на Сахалине

10 декабря 2020, 13:30
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА, САХАЛИН, ИНВЕСТИЦИИ
Отрасль: Строительство 
Источник: minvr.gov.ru

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Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволит расширить границы территории опережающего развития (ТОР) «Южная» в Сахалинской области. Документ размещен на официальном сайте Правительства России.

Согласно постановлению, в ТОР включат участок на территории города Южно-Сахалинска. Планируется, что там будет построен логистический комплекс. Новое предприятие позволит создать не менее 90 новых рабочих мест и привлечёт более 192 млн рублей частных инвестиций. Реализовать проект планируется до 2022 года.

В настоящее время перечень резидентов ТОР «Южная» насчитывает 8 компаний. Реализация их проектов рассчитана на создание более 1 тысячи рабочих мест и вложение инвестиций в размере 20,3 миллиардов рублей. 

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Источник: minvr.gov.ru

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