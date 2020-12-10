Правительство России расширило границы ТОР на Сахалине

Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволит расширить границы территории опережающего развития (ТОР) «Южная» в Сахалинской области. Документ размещен на официальном сайте Правительства России.

Согласно постановлению, в ТОР включат участок на территории города Южно-Сахалинска. Планируется, что там будет построен логистический комплекс. Новое предприятие позволит создать не менее 90 новых рабочих мест и привлечёт более 192 млн рублей частных инвестиций. Реализовать проект планируется до 2022 года.

В настоящее время перечень резидентов ТОР «Южная» насчитывает 8 компаний. Реализация их проектов рассчитана на создание более 1 тысячи рабочих мест и вложение инвестиций в размере 20,3 миллиардов рублей.