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Siemens и Hassan Allam построят центр управления электросетями в новой столице Египта

Siemens и Hassan Allam построят центр управления электросетями в новой столице Египта

10 декабря 2020, 17:55
Рубрика: За рубежом
Метки: ЕГИПЕТ, Siemens
Отрасль: Электроэнергетика Строительство 
Источник: ТАСС

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Siemens и компания Hassan Allam Construction построят национальный центр управления электросетями в новой административной столице Египта, говорится в сообщении Siemens. Стоимость проекта составит €45 млн.

"Египетская государственная компания по передаче электроэнергии заключила контракт с консорциумом, состоящим из Siemens Smart Infrastructure и Hassan Allam Construction, на строительство нового национального центра управления электросетями в новой административной столице Египта. Новый центр управления включает в себя передовое программное обеспечение и оборудование для мониторинга, управления и контроля сверхвысоковольтных линий передачи электроэнергии и электростанций по всему Египту", - сказано в сообщении.

Новый центр управления, расположенный в новой административной столице Египта, которая строится в 45 км к востоку от Каира, и резервный центр управления, расположенный в Гизе, будут работать на новой цифровой платформе от Siemens, которая включает в себя широкий спектр приложений для мониторинга и диспетчерского управления сетями, прогнозирования нагрузки и выработки ветровой или солнечной энергии, анализа и оптимизации электросети.

Инвестиции в проект составят €45 млн, отметила компания. Завершение строительства центра ожидается в 2022 году.

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Источник: ТАСС

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