Специалисты филиала «Россети Центр Воронежэнерго» ведут активную работу по модернизации уличного освещения в районах Воронежской области. В рамках договоров оказания услуг по модернизации сетей наружного освещения, энергетики филиала модернизировали 920 уличных светильников с применением современных светодиодных технологий в 9 населенных пунктах Терновского, Подгоренского, Павловского, Панинского, Семилукского, Новоусманского и Верхнемамонского районов.

До конца года специалистам Воронежэнерго предстоит установить еще более 380 энергоэффективных светодиодных уличных фонарей в Садовском сельском поселении Аннинского района, Меловатском сельском поселении Калачеевского района, Староникольском сельском поселении Хохольского района, Малоалабухском и Большеалабхском сельских поселениях Грибановского района.

Напомним, в соответствии со ст.14 Федерального закона РФ от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация благоустройства населенных пунктов (включая освещение улиц) относится к вопросам местного значения, т.е. ответственность закреплена за органами местного самоуправления. Как правило, к выполнению работ по организации уличного освещения администрациями районов и сельских поселений привлекаются на договорной основе специализированные организации.

Так в 2020 году энергетиками заключены договоры на техническое обслуживание сетей наружного освещения в 27 населенных пунктах 11 районов области. Наибольший объем работ специалисты Воронежэнерго будут проводить в Поворинском районе (порядка 2,5 тысяч уличных светильников), а также в Рамонском районе, где воронежский филиал «Россети Центр» будет обслуживать сети наружного освещения в Рамонском городском поселении (почти 1000 светильников). Специалисты Воронежэнерго выполняют целый комплекс работ: замену ламп уличных фонарей, техническое обслуживание светового оборудования и устройств управления режимами работы уличного освещения.