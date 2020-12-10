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Трое жителей Пряжинского района украли 24 километра кабеля

Трое жителей Пряжинского района украли 24 километра кабеля

10 декабря 2020, 15:30
Рубрика: Происшествия
Метки: КАРЕЛИЯ, КРАЖИ
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 
Источник: ptzgovorit.ru

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Прокурор Пряжинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей республики, сообщает прокуратура Карелии.

По версии следствия, в мае злоумышленники, действуя группой, похитили не менее 24 000 метров кабеля воздушных линий связи, принадлежащего «Ростелекому», причинив последнему ущерб на общую сумму более 300 000 рублей.

В результате, жители поселка Кинелахата, с момента обрыва кабеля и до окончания восстановительных остались без связи. Кроме того без связи были оставлены находящиеся в указанном населенном пункте магазин, почта и отделение Кинелахтинского участкового лесничества.

По факту, действия обвиняемых квалифицированы как семь преступлений. Это кража и еще шесть преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 215.2 УК РФ (повреждение объекта электросвязи).

В ходе предварительного расследования обвиняемые признали свою вину. В рамках уголовного дела им предъявлено исковое заявление о взыскании компенсации причиненного преступлением ущерба.

Уголовное дело направлено в Пряжинский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: st-roll.ru

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Источник: ptzgovorit.ru

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