Трое жителей Пряжинского района украли 24 километра кабеля

Прокурор Пряжинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей республики, сообщает прокуратура Карелии.

По версии следствия, в мае злоумышленники, действуя группой, похитили не менее 24 000 метров кабеля воздушных линий связи, принадлежащего «Ростелекому», причинив последнему ущерб на общую сумму более 300 000 рублей.

В результате, жители поселка Кинелахата, с момента обрыва кабеля и до окончания восстановительных остались без связи. Кроме того без связи были оставлены находящиеся в указанном населенном пункте магазин, почта и отделение Кинелахтинского участкового лесничества.

По факту, действия обвиняемых квалифицированы как семь преступлений. Это кража и еще шесть преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 215.2 УК РФ (повреждение объекта электросвязи).

В ходе предварительного расследования обвиняемые признали свою вину. В рамках уголовного дела им предъявлено исковое заявление о взыскании компенсации причиненного преступлением ущерба.

Уголовное дело направлено в Пряжинский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: st-roll.ru