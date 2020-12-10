В Королёве установлено 9 зарядных станций для электротранспорта

АО "Мособлэнерго" установило 9 зарядных станций для электротранспорта в городском округе Королёв. Установкой и вводом в эксплуатацию электрозарядок занимается Мытищинский филиал АО "Мособлэнерго". Работы проводятся в рамках проекта по развитию электрозарядной инфраструктуры Подмосковья Министерства энергетики Московской области.



Электрозарядные станции вмонтированы в опоры наружного освещения. Такие опоры называются «умными». Из 9 установленных напряжение подано на 3, находящихся по адресам: Комитетский лес, 15; Горького, 16; проспект Космонавтов, 36. Станции полностью готовы к использованию.



Также сейчас проводятся пуско-наладочные работы 6-и опор с электрозарядными станциями. Они установлены по адресам: Лесная, 25; Панина, 9/16; Циолковского, 3; Дзержинского, 12/2; проспект Космонавтов, 21; проспект Королёва, 28. Электрозарядные станции будут введены в эксплуатацию после завершения наладочных работ.



К концу 2020 года АО "Мособлэнерго" планирует установить на территории городского округа Королёв ещё 3 электрозарядки, встроенные в опоры наружного освещения.