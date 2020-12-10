В Королёве установлено 9 зарядных станций для электротранспорта

В подмосковном Талдоме
10 декабря 2020, 15:45
Рубрика: Модернизация
Метки: ЭЗС, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, МОСОБЛЭНЕРГО, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Электроэнергетика
АО "Мособлэнерго" установило 9 зарядных станций для электротранспорта в городском округе Королёв. Установкой и вводом в эксплуатацию электрозарядок занимается Мытищинский филиал АО "Мособлэнерго". Работы проводятся в рамках проекта по развитию электрозарядной инфраструктуры Подмосковья Министерства энергетики Московской области.
Электрозарядные станции вмонтированы в опоры наружного освещения. Такие опоры называются «умными». Из 9 установленных напряжение подано на 3, находящихся по адресам: Комитетский лес, 15; Горького, 16; проспект Космонавтов, 36. Станции полностью готовы к использованию.
Также сейчас проводятся пуско-наладочные работы 6-и опор с электрозарядными станциями. Они установлены по адресам: Лесная, 25; Панина, 9/16; Циолковского, 3; Дзержинского, 12/2; проспект Космонавтов, 21; проспект Королёва, 28. Электрозарядные станции будут введены в эксплуатацию после завершения наладочных работ.
К концу 2020 года АО "Мособлэнерго" планирует установить на территории городского округа Королёв ещё 3 электрозарядки, встроенные в опоры наружного освещения.
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