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"Россети Московский регион" обеспечили необходимой мощностью мобильный ковид-госпиталь в г.о. Подольск

Энергетики «Россети Московский регион» выдали дополнительную мощность  учреждению в г.о. Подольск, перепрофилированному в инфекционную мобильную больницу.

Для этого специалисты электросетевой компании выполнили строительство двух воздушных линий 0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода общей протяженностью 240 м. В комплектной трансформаторной подстанции трансформатор 160 кВА заменен на 400 кВА. Также проведена реконструкция распределительного устройства 0,4 кВ с заменой низковольтной ошиновки трансформатора.

Спортивный комплекс «Ирида» переоборудован под размещение дополнительных инфекционных коек. Мобильный госпиталь на 195 пациентов размещается на первом этаже физкультурно-спортивного комплекса и в полном объеме оборудован необходимой медицинской техникой для госпитализации людей с подтвержденным диагнозом «коронавирус».

Спортивные секции ФСК пока перемещены в спортивные залы средней школы посёлка МИС, ДК «Металлург» на Львовской и в посёлке радиоцентра Романцево.

Обеспечение необходимыми мощностями учреждений здравоохранения, перепрофилированных во время пандемии для диагностики и помощи инфицированным COVID-19 больным, в компании «Россети Московский регион» считают сверхважной задачей, способствующей борьбе с опасной болезнью. Только на территории южного Подмосковья, в городских округах Подольск, Жуковский, Бронницы больницам выдана дополнительная мощность, превышающая 3,3 МВА.

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Источник: ПАО "Россети Московский регион"

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