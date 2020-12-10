Энергетики «Россети Московский регион» выдали дополнительную мощность учреждению в г.о. Подольск, перепрофилированному в инфекционную мобильную больницу.

Для этого специалисты электросетевой компании выполнили строительство двух воздушных линий 0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода общей протяженностью 240 м. В комплектной трансформаторной подстанции трансформатор 160 кВА заменен на 400 кВА. Также проведена реконструкция распределительного устройства 0,4 кВ с заменой низковольтной ошиновки трансформатора.

Спортивный комплекс «Ирида» переоборудован под размещение дополнительных инфекционных коек. Мобильный госпиталь на 195 пациентов размещается на первом этаже физкультурно-спортивного комплекса и в полном объеме оборудован необходимой медицинской техникой для госпитализации людей с подтвержденным диагнозом «коронавирус».

Спортивные секции ФСК пока перемещены в спортивные залы средней школы посёлка МИС, ДК «Металлург» на Львовской и в посёлке радиоцентра Романцево.

Обеспечение необходимыми мощностями учреждений здравоохранения, перепрофилированных во время пандемии для диагностики и помощи инфицированным COVID-19 больным, в компании «Россети Московский регион» считают сверхважной задачей, способствующей борьбе с опасной болезнью. Только на территории южного Подмосковья, в городских округах Подольск, Жуковский, Бронницы больницам выдана дополнительная мощность, превышающая 3,3 МВА.