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"Россети Тюмень" "подстрахуют" энергоснабжение Югры и Тюменской области мощной мобильной подстанцией

Россети Тюмень подстрахуют энергоснабжение Югры и Тюменской области мощной мобильной подстанцией

10 декабря 2020, 14:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ТЮМЕНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Тюмень

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Специалисты филиала «Россети Тюмень» Нефтеюганские электрические сети ввели в эксплуатацию мобильную трансформаторную подстанцию мощностью 25 МВА. Это значительно повысит надежность энергоснабжения потребителей центральной и южной частей Югры, а также севера Тюменской области. Стоимость инвестиционного проекта превысила 200 млн рублей.

Новая передвижная подстанция отечественного производства. Ее особенность – возможность выдачи мощности в классе напряжения не только 6 и 10 кВ, но и 35 кВ. Управление и защита оборудования мобильной подстанции организованы на цифровых микропроцессорных устройствах релейной защиты и автоматики. Это открывает энергетикам широкие возможности для удаленного контроля работы энергообъекта. Базируется мобильный центр питания на Мамонтовской производственно-технологической базе предприятия. При необходимости персонал Нефтеюганских электрических сетей оперативно подготовит его к транспортировке и работе в нештатной ситуации.

Мобильный центр питания будет использоваться при создании временных схем электроснабжения потребителей в ходе реконструкций и технического перевооружения, строительства новых подстанции, в качестве резервного источника питания при ликвидации последствий технологических нарушений. Мощности новой мобильной подстанции вполне хватит, чтобы полностью запитать крупнейший населенный пункт Нефтеюганского района – городское поселение Пойковский с населением свыше 26 тысяч человек.

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Источник: Россети Тюмень

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