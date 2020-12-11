"Дочка" УЭХК получила статус резидента ТОСЭР

11 декабря 2020 года ООО «Экоальянс» (дочернее общество АО «УЭХК»; предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», г. Новоуральск) официально присвоен статус резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Новоуральск».

Соответствующее соглашение подписали генеральный директор АО «Атом-ТОР» Николай Пегин и генеральный директор ООО «Экоальянс» Тарас Пекарский.

Компания «Экоальянс» – первый и самый крупный в России разработчик каталитических нейтрализаторов отработавших газов – важнейшего компонента двигателей внутреннего сгорания. Это устройство в выхлопной системе автомобилей обеспечивает снижение токсичных выбросов в атмосферу, защищая окружающую среду и человека от воздействия вредных химических соединений.

В статусе резидента ТОСЭР ООО «Экоальянс» планирует создание новой высокоавтоматизированной производственной линии по выпуску каталитических блоков последнего поколения, соответствующих международному стандарту Евро 6b/c, что значительно расширит возможности кампании по осуществлению экспортной деятельности.

Для реализации инвестпроекта ООО «Экоальянс» будут предоставлены налоговые преференции, а также возможности использования режима свободной таможенной зоны при закупках оборудования и комплектующих за рубежом.

«Проект перспективный и важный, особенно, с точки зрения увеличения объемов поставок, перевооружения и модернизации производственных мощностей «Экоальянса». Наша задача – максимально диверсифицировать линейку потребителей продукции, и статус резидента существенно поможет в реализации наших планов», – отметил генеральный директор ООО «Экоальянс» Тарас Пекарский.

Проект будет реализован в составе комплекса зданий, занимаемых ООО «Экоальянс» на промышленной площадке АО «УЭХК», где есть вся необходимая инфраструктура для формирования благоприятной производственной среды. Сумма инвестиций, согласно бизнес-плану, составит более 2 млрд рублей, при этом будет создано 15 новых рабочих мест.

С приходом нового резидента совокупный объем инвестиций, запланированных на территории опережающего развития «Новоуральск», составил порядка 3 млрд рублей. Выход всех предприятий на проектную мощность предполагает создание более 700 новых рабочих мест.

Для справки:

ООО «Экоальянс» – дочернее предприятие АО «УЭХК» – единственный российский производитель каталитических систем нейтрализации отработавших газов автомобилей. Предприятие обладает полным технологическим циклом: от разработки катализатора до серийного выпуска нейтрализаторов отработавших газов автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями различной мощности, соответствующих международным стандартам Евро-5, Евро-5+, Евро-6, Евро-6b,c,d.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству стабильных изотопов, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» обеспечивает ядерным топливом 73 энергетических реактора в 13 странах мира, исследовательские реакторы в десяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ. www.tvel.ru