Технологии против фальсификата
11 декабря 2020, 14:45
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
Николай Шульгинов и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в рамках рабочей встречи обсудили вопросы развития энергетического комплекса региона.
Николай Шульгинов отметил, что Минэнерго разработало законопроект, направленный на создание финансового механизма для модернизации и строительства электростанций в неценовых зонах оптового рынка, к которым относятся территории Архангельской и Калининградской областей, Республики Коми и регионов Дальнего Востока.
«Законопроект уже принят Государственной Думой в первом чтении. Реализация заложенных в нём норм позволит решить проблему износа оборудования и обновить тепловую генерацию в тех регионах, где отсутствуют альтернативные механизмы привлечения инвестиций», – сообщил Министр.
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