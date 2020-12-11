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Николай Шульгинов провёл рабочую встречу с губернатором Архангельской области

Николай Шульгинов провёл рабочую встречу с губернатором Архангельской области

11 декабря 2020, 14:45
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Министерство энергетики России

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Николай Шульгинов и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в рамках рабочей встречи обсудили вопросы развития энергетического комплекса региона.

Николай Шульгинов отметил, что Минэнерго разработало законопроект, направленный на создание финансового механизма для модернизации и строительства электростанций в неценовых зонах оптового рынка, к которым относятся территории Архангельской и Калининградской областей, Республики Коми и регионов Дальнего Востока.

«Законопроект уже принят Государственной Думой в первом чтении. Реализация заложенных в нём норм позволит решить проблему износа оборудования и обновить тепловую генерацию в тех регионах, где отсутствуют альтернативные механизмы привлечения инвестиций», – сообщил Министр.

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Источник: Министерство энергетики России

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