Николай Шульгинов и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в рамках рабочей встречи обсудили вопросы развития энергетического комплекса региона.

Николай Шульгинов отметил, что Минэнерго разработало законопроект, направленный на создание финансового механизма для модернизации и строительства электростанций в неценовых зонах оптового рынка, к которым относятся территории Архангельской и Калининградской областей, Республики Коми и регионов Дальнего Востока.