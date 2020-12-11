Хотите бесплатно принять участие в международных выставках в 2021 году?

Центр поддержки экспорта Московской области принимаем предварительные заявки от предпринимателей Московской области на 2021 год.

Сообщите нам наименования не более 3-х интересных вам международных выставок, города и страны их проведения.

Мы включим данную выставку в план на 2021 год и пригласим вас для участия на коллективном стенде Московской области.



Что мы оплачиваем полностью?

регистрационный взнос на выставку;

аренда и застройка стенда;

аренда выставочного оборудования и т.д.

Вы оплачиваете только проезд, проживание и командировочные расходы своих представителей.

Если ваша компания - крупный бизнес, то мы готовы оплатить 50% вашего участия в выставке.



О заинтересованности в участии в выставках просим уведомить Центр поддержки экспорта Московской области в срок до декабря 2020 г.



Контактное лицо для координации работы – Воробьева Светлана Викторовна

(vsv@exportmo.ru, тел. +7 4951503941 (16)).

https://exportmo.ru/exhibition2021 - подать заявку

Вы можете принять участие в выставках в России:

Международная выставка «Энергетика и электротехника» (21-23 апреля, Санкт-Петербург), выставка включена в список выставок при поддержке Минпромторга.

Петербургская техническая ярмарка (21-23 апреля, Санкт-Петербург)

Международной выставки и конференции по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ – RAO/CIS Offshore (21-24 сентября)

Международная выставка «Энергетика ДВ. Связь.Автоматизация.Безопасность» (27-29 мая, Хабаровск)

Если ваша компания планирует приять участие в конгрессно-выставочных мероприятиях в 2021 году, но не уверена в своих «финансовых возможностях», предлагаем прибегнуть к услугам Центр поддержки экспорта Свердловской области. (https://sofp.ru/o-nas/novosti/opros-dlya-uchastiya-v-vystavkax-2021/)

Центр поддержки экспорта Свердловской области организует коллективное участие малых и средних компаний города в международных выставках на территории России и за рубежом и берет на себя следующие расходы:

Аренда выставочной площади от 4 кв.м

Оплата регистрационного сбора

Разработка дизайн-проекта, застройка и сопровождение выставочного стенда

Аренда переговорного комплекса и др.

В настоящий момент Центр поддержки экспорта Свердловской области формирует план международных выставочно-ярмарочных мероприятий на 2021 год.

Предлагаем пройти короткий опрос и внести интересующие вас выставки в план мероприятий Центра по ссылке.

Вы можете принять участие в выставках в России:

Международная выставка «Энергетика и электротехника» (21-23 апреля, Санкт-Петербург)

Петербургской технической ярмарки (21-23 апреля, Санкт-Петербург)

Международной выставки и конференции по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ – RAO/CIS Offshore (21-24 сентября)

Международная выставка «Энергетика ДВ. Связь.Автоматизация.Безопасность» (27-29 мая, Хабаровск)



Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) — региональный институт развития, созданный в 2002 году Правительством Свердловской области для финансового обеспечения развития малого и среднего бизнеса.

Организация оказывает широкий спектр мер поддержки для малого и среднего бизнеса: по организации участия субъектов МСП в международных бизнес-миссиях и зарубежных и российских выставочно-ярмарочных мероприятиях. Представители малого и среднего бизнеса Свердловской области смогут воспользоваться услугами Центра бесплатно или на условиях софинансирования.

КОНТАКТЫ: Центр поддержки экспорта СОФПП, Татьяна Босомыкина, тел. +7 (343) 288-77-85, доб. 618

Если ваша компания планирует приять участие в конгрессно-выставочных мероприятиях в 2021 году, но не уверена в своих «финансовых возможностях», предлагаем прибегнуть к услугам АНО «Санкт-Петербургский центр поддержки экспорта» (СПб ЦПЭ).

СПб ЦПЭ организует коллективное участие малых и средних компаний города в международных выставках на территории России и за рубежом и берет на себя следующие расходы:

Аренда выставочной площади от 4 кв.м

Оплата регистрационного сбора

Разработка дизайн-проекта, застройка и сопровождение выставочного стенда

Аренда переговорного комплекса и др.

В настоящий момент СПб ЦПЭ формирует план международных выставочно-ярмарочных мероприятий на 2021 год

Предлагаем пройти короткий опрос и внести интересующие вас выставки в план мероприятий Центра по ссылке.

СПб ТПП поддерживает проведение конгрессно-выставочных мероприятий и является соорганизатором:

выставки «Энергетика и электротехника» (21-23 апреля)

Петербургской технической ярмарки (21-23 апреля)

Международной выставки и конференции по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ – RAO/CIS Offshore (21-24 сентября).



АНО «Санкт-Петербургский центр поддержки экспорта» создан в декабре 2019 года. Учредитель – Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

Организация оказывает широкий спектр мер поддержки для малого и среднего бизнеса: по организации участия субъектов МСП в международных бизнес-миссиях и зарубежных и российских выставочно-ярмарочных мероприятиях. Представители малого и среднего бизнеса Северной столицы смогут воспользоваться услугами Центра бесплатно или на условиях софинансирования.

Если ваша компания планирует приять участие в конгрессно-выставочных мероприятиях в 2021 году, но не уверена в своих «финансовых возможностях», предлагаем прибегнуть к услугам Центр поддержки экспорта Удмуртии (https://madeinudmurtia.ru/news/novosti/primite-uchastie-v-zarubezhnykh-vystavkakh-v-2021-godu/)

Центр поддержки экспорта Удмуртии организует коллективное участие малых и средних компаний города в международных выставках на территории России и за рубежом и берет на себя следующие расходы:

Коллективный стенд на оффлайн-выставке (минимум 3 компании-экспонента, финансирование ЦПЭ 100%)

Индивидуальный стенд на оффлайн-выставке (1 компания-экспонент, финансирование ЦПЭ до 90% и до 500 т.р.)

Индивидуальный стенд на онлайн-выставке (1 компания-экспонент, финансирование ЦПЭ 100%)

В настоящий момент Центр поддержки экспорта Удмуртии формирует план международных выставочно-ярмарочных мероприятий на 2021 год .

Вы можете принять участие в выставках в России:

Международная выставка «Энергетика и электротехника» (21-23 апреля, Санкт-Петербург)

Петербургской технической ярмарки (21-23 апреля, Санкт-Петербург)

Международной выставки и конференции по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ – RAO/CIS Offshore (21-24 сентября)

Международная выставка «Энергетика ДВ. Связь.Автоматизация.Безопасность» (27-29 мая, Хабаровск)

Чтобы оставить предварительную заявку, заполните анкету до 15 декабря по ссылке: https://forms.gle/PX485ZtEDgs2N8YMA

Контактное лицо: Заболотских Мария, тел. +79097143797, эл. почта udmexport@investudm.ru