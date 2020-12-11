RusCable Insider #201
ЗЭТО делает мир ярче, технологии Integrity против фальсификата и философия ОКЛ
11 декабря 2020, 18:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: ВЫСТАВКИ, ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 2020
Отрасль: Электротехника Электроэнергетика
Центр поддержки экспорта Московской области принимаем предварительные заявки от предпринимателей Московской области на 2021 год.
Сообщите нам наименования не более 3-х интересных вам международных выставок, города и страны их проведения.
Мы включим данную выставку в план на 2021 год и пригласим вас для участия на коллективном стенде Московской области.
Что мы оплачиваем полностью?
Вы оплачиваете только проезд, проживание и командировочные расходы своих представителей.
Если ваша компания - крупный бизнес, то мы готовы оплатить 50% вашего участия в выставке.
О заинтересованности в участии в выставках просим уведомить Центр поддержки экспорта Московской области в срок до декабря 2020 г.
Контактное лицо для координации работы – Воробьева Светлана Викторовна
(vsv@exportmo.ru, тел. +7 4951503941 (16)).
https://exportmo.ru/exhibition2021 - подать заявку
Если ваша компания планирует приять участие в конгрессно-выставочных мероприятиях в 2021 году, но не уверена в своих «финансовых возможностях», предлагаем прибегнуть к услугам Центр поддержки экспорта Свердловской области. (https://sofp.ru/o-nas/novosti/opros-dlya-uchastiya-v-vystavkax-2021/)
Центр поддержки экспорта Свердловской области организует коллективное участие малых и средних компаний города в международных выставках на территории России и за рубежом и берет на себя следующие расходы:
В настоящий момент Центр поддержки экспорта Свердловской области формирует план международных выставочно-ярмарочных мероприятий на 2021 год.
Предлагаем пройти короткий опрос и внести интересующие вас выставки в план мероприятий Центра по ссылке.
Вы можете принять участие в выставках в России:
Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) — региональный институт развития, созданный в 2002 году Правительством Свердловской области для финансового обеспечения развития малого и среднего бизнеса.
Организация оказывает широкий спектр мер поддержки для малого и среднего бизнеса: по организации участия субъектов МСП в международных бизнес-миссиях и зарубежных и российских выставочно-ярмарочных мероприятиях. Представители малого и среднего бизнеса Свердловской области смогут воспользоваться услугами Центра бесплатно или на условиях софинансирования.
КОНТАКТЫ: Центр поддержки экспорта СОФПП, Татьяна Босомыкина, тел. +7 (343) 288-77-85, доб. 618
Если ваша компания планирует приять участие в конгрессно-выставочных мероприятиях в 2021 году, но не уверена в своих «финансовых возможностях», предлагаем прибегнуть к услугам АНО «Санкт-Петербургский центр поддержки экспорта» (СПб ЦПЭ).
СПб ЦПЭ организует коллективное участие малых и средних компаний города в международных выставках на территории России и за рубежом и берет на себя следующие расходы:
Предлагаем пройти короткий опрос и внести интересующие вас выставки в план мероприятий Центра по ссылке.
СПб ТПП поддерживает проведение конгрессно-выставочных мероприятий и является соорганизатором:
АНО «Санкт-Петербургский центр поддержки экспорта» создан в декабре 2019 года. Учредитель – Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.
Организация оказывает широкий спектр мер поддержки для малого и среднего бизнеса: по организации участия субъектов МСП в международных бизнес-миссиях и зарубежных и российских выставочно-ярмарочных мероприятиях. Представители малого и среднего бизнеса Северной столицы смогут воспользоваться услугами Центра бесплатно или на условиях софинансирования.
Если ваша компания планирует приять участие в конгрессно-выставочных мероприятиях в 2021 году, но не уверена в своих «финансовых возможностях», предлагаем прибегнуть к услугам Центр поддержки экспорта Удмуртии (https://madeinudmurtia.ru/news/novosti/primite-uchastie-v-zarubezhnykh-vystavkakh-v-2021-godu/)
Центр поддержки экспорта Удмуртии организует коллективное участие малых и средних компаний города в международных выставках на территории России и за рубежом и берет на себя следующие расходы:
В настоящий момент Центр поддержки экспорта Удмуртии формирует план международных выставочно-ярмарочных мероприятий на 2021 год .
Вы можете принять участие в выставках в России:
Чтобы оставить предварительную заявку, заполните анкету до 15 декабря по ссылке: https://forms.gle/PX485ZtEDgs2N8YMA
Контактное лицо: Заболотских Мария, тел. +79097143797, эл. почта udmexport@investudm.ru
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