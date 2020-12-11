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"Россети ФСК ЕЭС" повысила грозозащиту 20 магистральных линий Урала и Западной Сибири

Россети ФСК ЕЭС повысила грозозащиту 20 магистральных линий Урала и Западной Сибири

11 декабря 2020, 14:00
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») смонтировала более 220 км нового грозозащитного троса на 20 линиях электропередачи 220-500 кВ Пермского края, Свердловской и Челябинской областей, Ямало-Ненецкого АО. Повышена надежность работы энергообъектов, участвующих в выдаче мощности шести крупных тепловых электростанций – Кармановской, Среднеуральской, Серовской, Троицкой, Южноуральской и Уренгойской ГРЭС.

Грозозащитный трос является важным элементом воздушных линий электропередачи. Он служит для защиты проводов от прямых ударов молний и связанных с этим электрических перенапряжений, которые могут негативно повлиять на работу оборудования или вывести его из строя.

В рамках проекта использован современный грозозащитный трос российского производства, характеризующийся высокой механической прочностью, термической стойкостью и устойчивостью к коррозии, длительным сроком службы (до 40 лет).

Наибольший объем работ выполнен на 13 ЛЭП Свердловской и Челябинской областей, где смонтировано 180 км нового грозозащитного троса.

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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