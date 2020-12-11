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В ОЭС Сибири продолжается реализация цифрового проекта дистанционного управления режимом работы солнечных электростанций

В ОЭС Сибири продолжается реализация цифрового проекта дистанционного управления режимом работы солнечных электростанций

11 декабря 2020, 14:15
Рубрика: Цифровая революция
Метки: СО ЕЭС, ОДУ СИБИРИ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, ХЕВЕЛ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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7 декабря 2020 года филиалы АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» (ОДУ Сибири), «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай» (Новосибирское РДУ) совместно с группой компаний «Хевел» ввели в промышленную эксплуатацию системы дистанционного управления режимами работы Чемальской, Ининской и Усть-Коксинской солнечных электростанций (СЭС).

Системы дистанционного управления СЭС из диспетчерского центра Новосибирское РДУ введены в работу после успешного завершения их опытной эксплуатации, которая проводилась с 16 ноября по 6 декабря 2020 года.

Внедрение дистанционного управления режимами работы Чемальской, Ининской и Усть-Коксинской СЭС (установленные мощности 10, 25 и 40 МВт соответственно) из диспетчерского центра Системного оператора – второй этап реализации этого цифрового проекта. Пилотным стал проект по внедрению этой технологии на Майминской СЭС в 2019 году.

Дистанционное управление активной и реактивной мощностью электростанций увеличивает скорость реализации управляющих воздействий по приведению параметров электроэнергетического режима энергосистемы в допустимые пределы при предотвращении развития и ликвидации аварий в энергосистеме, по регулированию напряжения в контрольных пунктах, а также позволит осуществить оперативное обслуживание СЭС оперативно-выездной бригадой без постоянного дежурства оперативного персонала на объекте.

Для реализации проектов дистанционного управления мощностью Чемальской, Ининской и Усть-Коксинской СЭС был совместно разработан совместный план-график его выполнения, проведены испытания, а также опытная эксплуатация дистанционного управления из Новосибирского РДУ. Опытная эксплуатация систем проводилась в соответствии с утвержденными программами, предусматривающими операции по изменению активной и реактивной мощности СЭС.

Дистанционное управление режимами работы СЭС наряду с развитием дистанционного управления оборудованием подстанций, внедрением в ЕЭС России систем мониторинга запасов устойчивости и централизованных систем противоаварийной автоматики третьего поколения, а также другими проектами, реализуемыми Системным оператором, является ещё одним реальным шагом к цифровизации энергетики.

Суммарная установленная мощность СЭС в энергосистеме Республики Алтай и Алтайского края на конец 2020 года составляет 120 МВт, из них 100 МВт управляются с использованием систем дистанционного управления Новосибирского РДУ, что сопоставимо с установленной мощностью небольшой тепловой электростанции.

При дальнейшем увеличении количества и суммарной доли генерации на базе ВИЭ в электроэнергетическом балансе ЕЭС России значимость дистанционного управления режимами работы таких электростанций будет возрастать. Новосибирское РДУ с группой компаний «Хевел» планируют дальнейшее распространение технологии дистанционного управления режимами работы СЭС в энергосистеме Республики Алтай и Алтайского края, как на уже действующих, так и на вновь вводимых объектах солнечной генерации.

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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