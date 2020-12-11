 
Происшествия

В Петербурге фермер подал в суд на госкомпанию из-за гибели своей коровы

В Петербурге фермер подал в суд на госкомпанию из-за гибели своей коровы

11 декабря 2020, 16:15
Рубрика: Происшествия
Метки: ПРОИСШЕСТВИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: 78.ru

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Выборгский районный суд рассмотрит дело о возмещении вреда, причинённого гибелью домашнего животного. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

5 сентября в поле между деревней Полобицы и деревней Овинцево корова по кличке Зина во время выпаса наступила на кабель линии электропередач и скоропостижно скончалась. В этот день в поле производились работы по демонтажу линии электропередач. Электромонтажники оставили без присмотра кабеля под напряжением, вследствие чего корова и погибла.

Согласно актам вскрытия, причиной смерти домашнего скота стала асфиксия, развившаяся от паралича дыхательного центра. Труп коровы лежал на левом боку, копыта и шерсть передней левой конечности были обуглены. Фермер оценил ущерб от смерти животного в 130 тыс. рублей, которые просит взыскать с МЭС Северо-Запада — филиала ПАО «ФСК ЕЭС».

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Источник: 78.ru

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