Выборгский районный суд рассмотрит дело о возмещении вреда, причинённого гибелью домашнего животного. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

5 сентября в поле между деревней Полобицы и деревней Овинцево корова по кличке Зина во время выпаса наступила на кабель линии электропередач и скоропостижно скончалась. В этот день в поле производились работы по демонтажу линии электропередач. Электромонтажники оставили без присмотра кабеля под напряжением, вследствие чего корова и погибла.

Согласно актам вскрытия, причиной смерти домашнего скота стала асфиксия, развившаяся от паралича дыхательного центра. Труп коровы лежал на левом боку, копыта и шерсть передней левой конечности были обуглены. Фермер оценил ущерб от смерти животного в 130 тыс. рублей, которые просит взыскать с МЭС Северо-Запада — филиала ПАО «ФСК ЕЭС».