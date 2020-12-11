9 декабря 2020 года компания «Изолятор» - ведущий научно-технический партнер РНК СИГРЭ приняла участие в Международном экспортном форуме «Сделано в России» в Москве.

Форум «Сделано в России» — международная площадка, на которой экспортеры, эксперты, чиновники и институты развития обсуждают актуальные вопросы экспортной деятельности и вырабатывают практические решения для роста поставок российских товаров и услуг за рубеж.

Ключевая тема форума в этом году — «Какой будет экономика третьего десятилетия и какие вызовы и возможности она создает для российского экспорта». В этом году мероприятие прошло в гибридном формате: часть участников собралась в мультимедийном пресс-центре Международного информационного агентства «Россия сегодня» в Москве, другие присоединились дистанционно.

В работе форума принял участие руководитель НИК D1РНК СИГРЭ, генеральный директор ООО «Завод «Изолятор» Александр Славинский. Компания «Изолятор» — мировой лидер в области разработки и производства высоковольтных вводов на напряжение от 20 до 1150 кВ. Продукция предприятия экспортируется более чем в 30 стран мира.

Работу форума открыла пленарная сессия «Экономика третьего десятилетия: вызовы и возможности для российского экспорта», на которой выступил Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. В ходе сессии члены Правительства Российской Федерации и лидеры бизнеса обсудили ключевые тренды мировой торговли, подвели итоги прошедшего года, а также ответили на ряд актуальных вопросов развития экспортного потенциала.

В рамках форума Российский экспортный центр организовал выставку, на которой была представлена высокотехнологичная продукция российских экспортно-ориентированных предприятий, в том числе — инновационные разработки компании «Изолятор». Выставку осмотрели Михаил Мишустин и члены Правительства Российской Федерации.

Круглые столы форума были посвящены вопросам донастройки системы поддержки экспорта, стратегиям выхода на иностранные рынки через электронные торговые площадки, развитию полноценного экспорта впечатлений, лучшим региональным практикам поддержки экспортеров и цифровизации услуг для экспортеров.

Поддержка несырьевого экспорта и впредь будет являться одним из стратегических направлений развития российской экономики.