Энергетики «Россети Северный Кавказ» в зоне производственной деятельности филиала «Ставропольэнерго» обеспечат энергоснабжение новой системы орошения в селе Гофицком Петровского района Ставрополья.

Проектом технологического присоединения предусмотрено строительство новой подстанции 110 кВ с установкой силового трансформатора мощностью 4 МВА. Объект оснастят микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики (РЗА), устройствами сбора и передачи телеинформации, обеспечив их источниками бесперебойного питания. Кроме этого, для энергоснабжения объекта мелиорации будет установлена трансформаторная подстанция и возведены линии электропередачи напряжением 110 и 10 кВ. Комплекс технических работ обеспечит поэтапную выдачу максимальной мощности объемом 3 МВт и третью категорию надежности.

Ранее ставропольские энергетики подключили к энергосетям две насосные станции для орошения сельхозугодий в Апанасенковском районе (с. Дербетовка и с. Белые Копани) и три – в Буденновском районе. Суммарно этим объектам было выдано почти 6,5 МВт мощности.

Большая часть районов Ставрополья отличается засушливым и жарким климатом, что значительно повышает риски ведения сельского хозяйства. Выдача объектам мелиорации необходимых мощностей – вклад энергетиков в решение многолетней проблемы нехватки осадков, расширение сельхозпроизводства и увеличение урожайности выращиваемых культур.