«Россети Кубань» ежегодно наращивает инвестиции в развитие электросетевого комплекса региона. Динамика вложенных средств в 2021 году составит почти 20% относительно инвестпрограммы текущего года объемом 5,3 млрд рублей. Суммарно в 2021-2023 годах компания планирует направить на строительство и реконструкцию энергообъектов 19,5 млрд рублей. Об этом доложил сегодня на слушаниях парламента Краснодарского края генеральный директор «Россети Кубань» Сергей Сергеев.

Слушания по вопросам энергоснабжения потребителей региона состоялись 10 декабря в Законодательном Собрании края под руководством председателя краевого парламента Юрия Бурлачко.

В заседании приняли участие замглавы края Александр Трембицкий, министр регионального ТЭК и ЖКХ Андрей Ляшко, председатель комитета ЗСК по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства Владимир Чепель.

Сергей Сергеев рассказал о мерах, направленных на повышение качества энергоснабжения потребителей в зоне ответственности «Россети Кубань», доложил об итогах уходящего года и перспективных проектах. В 2020 году энергокомпания ввела 158 МВА новой трансформаторной мощности и построила 532 км линий электропередачи.

До конца года планируется завершить строительство первой цифровой подстанции 110 кВ «Ангарская» в Краснодаре. Установленная мощность нового питающего центра составляет 50 МВА. Подстанция создаст запас надёжности энергоснабжения потребителей и соцобъектов в северо-восточной части Краснодара.

В Новороссийске завершается строительство почти 10 км воздушно-кабельной линии 110 кВ для присоединения объектов «Новорослесэкспорт».

Глава «Россети Кубань» также отметил рост объемов финансирования на ремонт и техобслуживание энергообъектов в Краснодарском крае и Республике Адыгея. В 2020 году на ремпрограмму направлено более 2,9 млрд рублей, в 2021 году – планируется 3,5 млрд рублей.