Последние несколько лет системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы региона – акционерное общество «Региональные электрические сети» – ведет активную реконструкцию высоковольтных электрических подстанций (ПС) на территории Новосибирска и области.

Модернизация центров питания АО «РЭС» осуществляется в рамках реализации инвестиционной программы предприятия. В ее составе одним из крупных проектов, имеющих высокую технологическую и социальную значимость, является реконструкция ПС 110 кВ Центральная. Полная прогнозная стоимость данного инвестиционного проекта составляет 566,6 млн рублей.

ПС 110 кВ Центральная – один из основных источников электроснабжения потребителей центральной части Новосибирска, в том числе объектов административного и социального назначения, культуры, торговли, обширного жилого сектора. Длительное время подстанция удовлетворяла потребность в электрической мощности центра города, однако за последние годы рост потребления, связанный с активным ходом городского жилищного строительства и развитием инфраструктуры в сердце мегаполиса, привел к дефициту свободной мощности для технологического присоединения.

В рамках реализации инвестиционного проекта по реконструкции этого центра питания АО «РЭС» предусмотрен достаточно внушительный объем работ, в том числе:

реконструкция распределительного устройства 10/6 кВ (установлено 77 ячеек),

реконструкция открытого распределительного устройства 110 кВ с установкой элегазовых модулей PASS MO (2 шт.),

замена двух силовых трансформаторов 40 МВА на 63 МВА,

установка оборудования для компенсации емкостных токов,

благоустройство территории.

Модернизация объекта выполнена с применением инновационного и компактного оборудования, что, безусловно, важно в условиях ограниченной территории подстанции и специфики месторасположения в центре города. Установленное оборудование имеет высокую надежность и взрывобезопасность, соответствует требованиям экологичности, а также способствует улучшению эстетического облика объекта электросетевого хозяйства.

Работы на подстанции находятся на завершающей стадии. Реконструкция ПС 110 кВ Центральная позволит в значительной степени повысить надежность и качество электроснабжения, обеспечить возможность технологического присоединения новых потребителей в центральной части города Новосибирска за счет увеличения свободной мощности почти на 20МВт. Все это непременно окажет влияние на развитие инфраструктуры столицы Сибири и укрепление инвестиционной привлекательности мегаполиса.