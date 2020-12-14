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Балтия и Польша договорились о финансировании второго этапа выхода из БРЭЛЛ

Балтия и Польша договорились о финансировании второго этапа выхода из БРЭЛЛ

14 декабря 2020, 17:30
Рубрика: За рубежом
Метки: БРЭЛЛ, ЭСТОНИЯ, ЛАТВИЯ, ЛИТВА
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: lt.sputniknews.ru

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Литовские, латвийские, эстонские и польские операторы Litgrid, Augstprieguma tikls, Elering и PSE подписали с Исполнительным агентством инноваций и сетей (INEA) при Европейской комиссии соглашение о финансировании второй фазы проекта синхронизации энергосистемы стран Балтии с европейскими сетями, сообщает литовское предприятие.

Выделенные средства составили 720 миллионов евро. Координационный совет Европейского средства инфраструктурных сетей (CEF) согласился поддержать основные проекты синхронизации второго этапа с максимальной интенсивностью 75 процентов.

"Это еще один важный этап в реализации важнейшего проекта по достижению энергетической независимости Литвы – синхронизация стран Балтии с сетями континентальной Европы", – сказал министр энергетики Дайнюс Крейвис.

Так, 493 миллиона евро направят на строительство подводного кабеля Harmony Link между Литвой и Польшей. Еще 166,5 миллиона евро выделят на установку синхронных компенсаторов в трех балтийских республиках. Остальная сумма предназначена Польше на модернизацию и развитие польских сетей, необходимых для интеграции соединения Harmony Link.

Операторы балтийских стран и Польши получили почти три четверти от всего бюджета инструмента CEF, предназначенного на энергетические проекты, – 979,6 миллиона евро.

Включая предыдущую поддержку ЕС в размере 323 миллионов евро для первого этапа синхронизации, программа уже превысила один миллиард евро из финансирования ЕС.

"До сих пор Европейская комиссия не оказывала подобной финансовой поддержки в энергетическом секторе, которая теперь выделяется на синхронизацию. Соглашение, подписанное между четырьмя операторами систем передачи и INEA, является многосторонним обязательством. Прежде всего, это доказательство того, как основные институты ЕС рассматривают устремления стран Балтии к энергетической независимости. Подписывая это соглашение, четверка PSO обещает выполнить запланированные обязательства и своевременно осуществить синхронизацию", – заявил временно исполняющий обязанности гендиректора Litgrid Видмантас Грушас.

Выход из БРЭЛЛ

Литва, Латвия и Эстония входят в энергокольцо БРЭЛЛ вместе с Белоруссией и Россией. Страны Балтии решили отсоединиться и синхронизироваться с энергосистемой Европы через Польшу – через уже построенную смычку LitPol Link и морской кабель Harmony Link. Планируется, что это произойдет к 2025 году.

В Литве желание выйти из БРЭЛЛ объясняют стремлением добиться "энергонезависимости от России". Однако, по оценке многих экспертов, процесс отсоединения от БРЭЛЛ будет для стран Балтии крайне затратным в сфере ресурсов и денег, а также в будущем ударит по карману потребителей, тарифы для которых неизбежно вырастут.

В то же время Москва рассчитывает, что даже после выхода Прибалтики из БРЭЛЛ поставки электроэнергии республикам продолжатся.

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Источник: lt.sputniknews.ru

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