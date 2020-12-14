Ассоциация европейских системных операторов ENTSO-E опубликовала прогноз балансовой надежности европейских энергосистем на зимний период 2020- 2021 гг. (Winter Outlook 2020-2021) и среднесрочный период (Mid-Term Adequacy Forecast, MAF)*, в которых представлен анализ возможных рисков для надежности энергоснабжения потребителей.

Анализ, проведенный ENTSO-E, в целом не выявил серьезных проблем с балансовой надежностью в странах-членах ЕС. Тем не менее, вероятность возникновения дефицита электроэнергии (мощности) была выявлена для Дании, Финляндии, Франции и Мальты. Большинство рисков для надежности энергоснабжения потребителей можно устранить с помощью имеющихся в странах нерыночных ресурсов. Однако для Франции в целях нивелирования рисков для надежности энергоснабжения, которые могут быть вызваны низкими температурами наружного воздуха в сочетании с недостаточным объемом доступной генерации, могут потребоваться специальные оперативные меры. Балансовую надежность планируется тщательно контролировать в течение всего зимнего периода, в том числе в рамках региональных координаторов по вопросам безопасности (regional security coordinators, RSC).

В рамках Winter Outlook 2020-2021 были также проанализированы возможные последствия пандемии COVID-19, которые, как ожидается, приведут к снижению энергопотребления в Европе и, тем самым, окажут положительное влияние на балансовую надежность в европейских странах. Тем не менее пересмотр графика плановых выводов из эксплуатации генерирующих объектов в ряде европейских стран может в некоторых случаях свести на нет положительный эффект от снижения энергопотребления. С лета 2020 г. в соответствии с законодательным пакетом ЕС «Чистая энергия для всех европейцев» (Clean Energy Package) ENTSO-E применяет вероятностный подход к оценке сезонной балансовой надежности – используя набор возможных сценариев, что позволяет выявить больше вероятных рисков для надежности энергоснабжения. Аналогичный подход используется ENTSO-E для оценки балансовой надежности на среднесрочный период. В MAF 2020 оценивается балансовая надежность европейской энергетической системы для двух целевых периодов – до 2025 г. и до 2030 г. В документе отмечается низкая вероятность рисков для балансовой надежности европейских энергосистем для указанных периодов с положительной динамикой развития ситуации с обеспечением балансовой надежности в некоторых торговых зонах к 2030 г. Исходные данные, используемые для сценариев, представленных в MAF 2020, согласуются с национальными планами государств-членов ЕС в области энергетики и климата (national energy and climate plans) и используют данные, предоставленные национальными системными операторами. В следующем году в MAF планируется включить дополнительные параметры и методологии и далее использовать оценку балансовой надежности на среднесрочный период как основу для оценки достаточности энергоресурсов в европейских странах (European Resource Adequacy Assessment, ERAA).

Официальный сайт ENTSO-E

* MAF (Mid-Term Adequacy Forecast) – общеевропейская мониторинговая оценка достаточности энергоресурсов на конкретные годы предстоящего 10-летнего периода. Она основана на современном вероятностном анализе, базирующемся на моделировании и анализе возможных событий с потенциально неблагоприятными последствиями для энергоснабжения потребителей, и направлена на поддержку заинтересованных организаций в принятии квалифицированных решений.