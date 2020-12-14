Фонд "Сколково" подведет итоги GreenTech Startup Booster

15 декабря Фонд «Сколково» подведет итоги экологической программы GreenTech Startup Booster – первого в России акселератора для технологических стартапов, предлагающих решения в сфере экологии. Мероприятие пройдет в формате онлайн с 11:00 до 15:00.

Проект организован при поддержке Минприроды, Минстроя и Минэнерго с участием индустриальных партнеров – компаний СИБУР, НЛМК, Хеликс, Норникель, Газпром нефть, Татнефть, Северсталь, ТМК, Total, ENEL, EDF.

В общей сложности в программу GreenTech Startup Booster поступило 853 заявки из 190 городов мира. Лидерами стали Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Свои проекты также прислали команды из Минска, Тбилиси, Мюнхена, Белграда, Амстердама и других городов. Более 100 заявок поступило от резидентов «Сколково».

В ходе детальной и многоэтапной оценки экспертами научных партнеров программы (РХТУ им. Д. И. Менделеева, МИСиС, МФТИ, РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, МГСУ, УГНТУ, МЭИ, ЛГТУ, Сколтех), а также специалистами индустриальных партнеров было отобрано 23 проекта.

Финалисты представят свои разработки по шести направлениям: чистая вода, чистый воздух, чистая энергия, чистая земля, мониторинг окружающей среды, человек и окружающая среда. Компетентное жюри определит пять победителей – их ждут специальные призы от индустриальных партнеров, возможность реализации пилотных проектов на площадках партнеров и прямой доступ к топ-менеджменту крупных корпораций. Также финалисты программы смогут подать заявку на статус участника проекта «Сколково».

Олег Дубнов, Вице-президент, Исполнительный директор Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково»: «На программу поступило рекордное количество заявок – 853. Это показывает неравнодушное отношение науки и бизнеса к экологическим вопросам. И мы рады, что количество перешло в качество. Очень много достойных разработок, поэтому жюри было нелегко выбрать 20 финалистов. Но еще сложнее будет остановиться только на пяти победителях».

На мероприятии выступит Председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович. Также к участию приглашены руководители министерств, топ-менеджеры индустриальных партнеров, представители инфраструктурных партнеров и научного сообщества.

Регистрация на мероприятие: https://gtsb.events.sk.ru/

Справочная информация

Фонд «Сколково» – некоммерческая организация, созданная в 2010 году и исполняющая функции управляющей компании Инновационного центра «Сколково». Цель Фонда – поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности. Число резидентов «Сколково» уже превысило 2700. Фонд оказывает им комплекс услуг, необходимых для вывода разработок на российский и международный рынки. Статус резидента дает компании налоговые и таможенные льготы. В 2019 году выручка резидентов составила более 100 млрд рублей, а сумма привлеченных ими инвестиций превысила 13 млрд рублей. С 2019 года закон позволяет любой организации, занимающейся исследовательской деятельностью на территории России, получить доступ ко всем сервисам и льготам Инновационного центра. На территории Инновационного центра «Сколково» расположен Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), входящий в топ-100 молодых университетов мира по версии Nature Indeх. Инфраструктуру Инновационного центра составляют, в частности, крупнейший в Европе Технопарк и исследовательские центры индустриальных партнеров. В 2019 году в Инновационном центре открылись три новых партнерских R&D-центра - компаний «Сибур», ТМК и «Татнефть». На территории «Сколково» в общей сложности уже введено в эксплуатацию более 750 тыс. кв. м жилых кварталов, исследовательских и образовательных центров. Внебюджетные инвестиции в создание инфраструктуры превысили 100 млрд рублей. Сайт: www.sk.ru.